Petrol 100 doların üzerinde tutunuyor: Gözler Hürmüz Boğazı'nda

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Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 100,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 101,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 101,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 100,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 95,45 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatları, kısmi düşüşe rağmen, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol arzında aksamalara yol açabileceği endişesiyle varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor.

Orta Doğu'da petrol tankerlerinin doğrudan hedef alınmasıyla artan gerilim ve çatışmaların daha da şiddetlenebileceğine ilişkin endişelerle Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 2 ayın ardından yeniden 100 doların üzerine çıkmıştı.