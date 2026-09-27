Saudi Aramco'dan dev plan: 100 milyar doları aşabilir

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Suudi Arabistan'ın enerji devi Saudi Aramco, doğal gaz faaliyetlerini bağımsız bir yapıya dönüştürmeyi değerlendiriyor. Şirketin yeniden yapılanma planı kapsamında oluşturabileceği yeni birimin değerinin 100 milyar doları aşabileceği belirtiliyor.

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Aramco, doğal gaz faaliyetlerinin ayrılmasına yönelik süreçte danışmanlık almak üzere Evercore ile anlaştı. Henüz görüşme aşamasındaki plan, yeni yatırımcıların şirkete dahil edilmesinin yanı sıra ilerleyen dönemde halka arz veya azınlık hissesi satışı yapılmasının da önünü açabilir.

Yeniden yapılanma için danışmanlık aldı

Project Gamma adı verilen yeniden yapılanma sürecinde Boston Consulting Group da Aramco'ya danışmanlık verdi. Şirketin, doğal gaz faaliyetlerinin ayrı bir yapıya dönüştürülmesinin bu alandaki ekonomik değeri ortaya çıkarabileceği yönünde tavsiyede bulunduğu aktarıldı.

Ancak söz konusu planın henüz kesinleşmediği ve görüşmelerin sonucuna göre değişebileceği ifade edildi.

Doğal gaz üretiminde büyük artış hedefi

Yeniden yapılanma hazırlığı, Aramco'nun doğal gaz yatırımlarını artırmayı planladığı bir dönemde gündeme geldi. Şirket, Jafurah doğal gaz sahası ve diğer projelere 100 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı öngörüyor.

Bu yatırımlarla doğal gaz üretimini 2030 yılına kadar yaklaşık yüzde 80 artırmayı hedefleyen Aramco, aynı dönemde doğal gaz faaliyetlerinden yıllık 15 milyar dolara kadar ilave işletme nakit akışı elde etmeyi amaçlıyor.

35 milyar dolarlık varlık satışı da masada

Aramco, doğal gaz faaliyetlerine yönelik yeniden yapılanma seçeneğinin yanı sıra varlık satışlarını da değerlendiriyor.

Bloomberg'e göre şirket, devlet projelerine ve temettü ödemelerine finansman sağlamak amacıyla toplam 35 milyar dolara ulaşabilecek varlık satışları üzerinde çalışıyor.