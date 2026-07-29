Trump tehdit etti, fiyat fırladı: Petrol yeniden kritik eşikte

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Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından yeniden 90 dolar seviyesini aştı.

Orta Doğu'daki çatışmaların bölgesel sevkiyat güzergâhlarını tehdit edecek şekilde yeniden şiddetlenmesi, küresel petrol piyasalarında hızlı fiyat artışına yol açtı.

ABD ile İran arasındaki diplomasi beklentilerinin yerini karşılıklı askerî hamlelere bırakmasıyla Brent petrol yaklaşık yüzde 7 değer kazandı.

Ürdün'deki saldırı gerilimi tırmandırdı

Trump, Ürdün'de konuşlu Amerikan güçlerine düzenlenen saldırının ardından Fox News'e yaptığı açıklamada İran'ın ağır şekilde vurulacağını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusunun Ürdün'de bulunan bir ABD hava üssü ile komuta merkezini balistik füzelerle hedef aldığı bildirildi. İran medyası ise ABD'nin ülke topraklarının bir bölümüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD, İran ve Husi güçleri arasında temmuz boyunca devam eden çatışmalar, petrol piyasasında sert dalgalanmalara neden oldu. Vadeli petrol kontratları ay içinde varil başına yaklaşık 32 dolarlık geniş bir fiyat aralığında hareket etti.

Kritik boğazlarda sevkiyat riski

Piyasa katılımcıları çatışmaları sona erdirebilecek diplomatik temasların yanı sıra stratejik deniz geçişlerinde yaşanabilecek sevkiyat kesintilerini de yakından izliyor.

RBC Capital Markets analistleri, savaşın merkezindeki nükleer anlaşmazlığı çözüme ulaştıracak kapsamlı bir diplomatik adım konusunda şüpheli olduklarını belirtti. Analistler; füze, mayın, insansız hava aracı ve geçiş ücreti tehditlerinin deniz taşımacılığı faaliyetlerinin önemli bir bölümünü aksatmayı sürdürebileceğini kaydetti.

Hürmüz ve Kızıldeniz'de geçiş ücreti iddiası

Yemen'deki İran destekli Husilerin, Kızıldeniz'den geçen ticari gemilerden ücret almayı değerlendirdiği öne sürüldü. İran'ın da savaş öncesinde küresel petrol ve doğal gaz akışının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nda benzer bir uygulamayı hayata geçirmek istediği iddia edildi.

ABD ile Suudi Arabistan'dan ortak operasyon

Bölgedeki askerî hareketlilik Irak'a da yayıldı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçleri ile Suudi Arabistan'ın enerji altyapısını hedef alan Irak'taki "İran bağlantılı terörist gruplara" karşı ABD ve Suudi Arabistan'ın ortak hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

CENTCOM, söz konusu grupların İran Devrim Muhafızları Ordusundan talimat aldığını savundu. Suudi Arabistan'ın resmî haber ajansı SPA da ortak operasyonu doğrulayarak saldırıların meşru müdafaa kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.