Altın piyasası, 13 Ağustos 2025 Çarşamba gününe hareketli başladı. Jeopolitik gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki belirsizlikler, altının yönünü belirleyen başlıca etkenler arasında öne çıkıyor. Yatırımcılar, haftanın üçüncü işlem gününde altının seyrini yakından takip ediyor.

Dolardaki değer kaybı ve ABD’den gelen ılımlı enflasyon verilerinin faiz indirimi beklentilerini güçlendirmesi, altın fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Küresel piyasalar, bu hafta yapılması planlanan ABD-Rusya görüşmelerine odaklanırken, jeopolitik gelişmeler yatırımcıların fiyatlamalarında etkili oluyor.

13 Ağustos 2025 Çarşamba sabahı altın fiyatları şu şekilde:

Gram Altın: Alış 4.389,18 TL – Satış 4.389,60 TL

Ons Altın: Alış 3.350,93 USD – Satış 3.351,31 USD

Çeyrek Altın: Alış 7.167,00 TL – Satış 7.236,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.333,00 TL – Satış 14.472,00 TL

Tam Altın: Alış 28.116,85 TL – Satış 28.671,46 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.578,00 TL – Satış 28.811,00 TL

Ata Altın: Alış 28.995,50 TL – Satış 29.726,85 TL

ANLIK-CANLI ALTIN FİYATLARINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Küresel gelişmelerin etkisi

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, doların zayıflamasının altın fiyatlarında “ılımlı bir sıçramaya” neden olduğunu belirterek, “Altın, Cuma günü yapılacak Trump-Putin zirvesi öncesinde 3.350 dolar seviyelerinde dalgalanıyor. Alaska’daki bu zirveden somut bir çözüm çıkması beklenmiyor. Ukrayna’daki savaş devam ettiği sürece, altın 3.400 dolar seviyesini yeniden test edebilir” değerlendirmesinde bulundu.