24 Temmuz altın fiyatları: Tarihi seviyeler sonrası altın durgunlaştı
Altın fiyatları 24 Temmuz 2025 sabahında yatay seyrini korudu. Dün 4.452 TL ile tarihi zirvesini gören gram altın, bugüne 4.399 TL seviyesinde başladı. ABD'deki ekonomik gelişmelerin ve fiziki talebin etkisiyle yükselen altın fiyatları, son haftalarda yatırımcıların en çok takip ettiği enstrümanlardan biri haline geldi. Uzmanlar, piyasadaki hareketliliğin süreceğini öngörüyor. İşte 24 Temmuz sabahında güncel altın fiyatları...
Altın piyasalarında hareketli geçen bir günün ardından 24 Temmuz 2025 Çarşamba sabahı fiyatlar sakin bir başlangıç yaptı.
Dün öğle saatlerinde 4.452 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, bu sabah 4.398,92 TL alış ve 4.399,43 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Rekor seviyeye ulaşılan 23 Temmuz’da, ABD dolarındaki zayıflama ve Hazine tahvili faizlerindeki düşüşün etkisiyle altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanmıştı.
Bugün ise yatırımcılar, fiyatların yönünü belirleyecek yeni sinyalleri bekliyor. Ons altın tarafında da 3.383 dolar seviyelerinde yatay bir seyir dikkat çekiyor.
Altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma, çeyrek ve Cumhuriyet altını gibi diğer türlere de yansıdı.
İşte 24 Temmuz 2025 sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları:
Gram Altın: Alış 4.398,92 TL – Satış 4.399,43 TL
Ons Altın: Alış 3.383,49 Dolar – Satış 3.383,86 Dolar
Çeyrek Altın: Alış 7.159,00 TL – Satış 7.233,00 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 28.548,00 TL – Satış 28.801,00 TL
Tam Altın: Alış 28.435,86 TL – Satış 28.996,61 TL
Yarım Altın: Alış 14.318,00 TL – Satış 14.467,00 TL
Ata Altın: Alış 29.324,48 TL – Satış 30.063,97 TL