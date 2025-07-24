Altın piyasalarında hareketli geçen bir günün ardından 24 Temmuz 2025 Çarşamba sabahı fiyatlar sakin bir başlangıç yaptı.

Dün öğle saatlerinde 4.452 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören gram altın, bu sabah 4.398,92 TL alış ve 4.399,43 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

Rekor seviyeye ulaşılan 23 Temmuz’da, ABD dolarındaki zayıflama ve Hazine tahvili faizlerindeki düşüşün etkisiyle altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanmıştı.

Bugün ise yatırımcılar, fiyatların yönünü belirleyecek yeni sinyalleri bekliyor. Ons altın tarafında da 3.383 dolar seviyelerinde yatay bir seyir dikkat çekiyor.

Altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma, çeyrek ve Cumhuriyet altını gibi diğer türlere de yansıdı.

İşte 24 Temmuz 2025 sabah saatleri itibarıyla güncel altın fiyatları:

Gram Altın: Alış 4.398,92 TL – Satış 4.399,43 TL

Ons Altın: Alış 3.383,49 Dolar – Satış 3.383,86 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.159,00 TL – Satış 7.233,00 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.548,00 TL – Satış 28.801,00 TL

Tam Altın: Alış 28.435,86 TL – Satış 28.996,61 TL

Yarım Altın: Alış 14.318,00 TL – Satış 14.467,00 TL

Ata Altın: Alış 29.324,48 TL – Satış 30.063,97 TL

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