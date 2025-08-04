Altın piyasaları yeni haftaya sakin bir başlangıç yaptı. 4 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla altın fiyatlarında önemli bir değişim yaşanmadı.

Altın fiyatları, geçtiğimiz hafta ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından hızlı bir yükseliş kaydetmişti. Ancak yeni haftaya girilirken Asya piyasalarında yatırımcıların kar satışlarına yönelmesiyle birlikte sınırlı da olsa bir geri çekilme yaşandı.

Spot altın, pazartesi sabah saatlerinde yüzde 0,15 düşüşle ons başına 3.358,58 dolardan işlem görüyor. Piyasa analistlerine göre bu düşüşte, güçlü geçen seansların ardından gelen kar realizasyonları ve doların istikrar kazanması etkili oldu.

Piyasaların yön aradığı günde gram altın 4.394,94 TL alış ve 4.395,35 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Çeyrek altın 7.163 TL’den alınırken, satış fiyatı 7.207 TL seviyesinde bulunuyor. Yarım altın ise 14.413 TL’ye kadar yükseldi. Tam altın 28.705 TL, Cumhuriyet altını ise 28.694 TL’den satılıyor.

Citi altın için tahminini artırdı

Öte yandan, Citi'nin altın fiyatlarına yönelik analiz raporunda dikkat çekici bir değişiklik yapıldı. Kurum, önümüzdeki üç ay için altın fiyat tahminini 3.300 dolardan 3.500 dolara yükseltti. Ayrıca, altın için öngörülen fiyat aralığı da 3.100–3.500 dolar bandından 3.300–3.600 dolar aralığına çıkarıldı.

İşte 4 Ağustos 2025 Pazartesi sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: Alış 4.394,94 TL – Satış 4.395,35 TL

Ons Altın: Alış 3.360,59 Dolar – Satış 3.360,97 Dolar

Çeyrek Altın: Alış 7.163,00 TL – Satış 7.207,00 TL

Yarım Altın: Alış 14.326,00 TL – Satış 14.413,00 TL

Tam Altın: Alış 28.149,80 TL – Satış 28.705,04 TL

Cumhuriyet Altını: Alış 28.564,00 TL – Satış 28.694,00 TL

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