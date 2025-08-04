Altında yeni hedef belli oldu: Kötüleşen ABD verileri sonrası Citi'den altın fiyatı tahminlerine revize!

ABD ekonomisindeki son sinyaller, küresel yatırımcıların "güvenli limanı" altını tekrardan gündeme taşıdı. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citi, gelişmelerin ardından altın fiyatlarına ilişkin üç aylık tahminini revize etti.

Altın fiyat tahminlerini artırdı

Citi son raporunda 3.300 dolar olan 3 aylık spot altın fiyat tahminini 3.500 dolara çıkarttı. Ayrıca altın için öngörülen fiyat aralığı da 3.100–3.500 dolar bandından 3.300–3.600 dolar seviyesine yükseltti.

Yayımlanan raporda revize sebebinin ABD’de kısa vadeli döngüsel büyüme ve enflasyon görünümündeki bozulma olduğu vurgulandı.

ABD'den gelen zayıf istihdam verilerinin ardından piyasaların Fed’in Eylül ayında faiz indirimi yapabileceğine dair beklentiler de artmış durumda.

Altının cazibesi daha da artabilir

Uzmanlar, Fed’in daha güvercin bir politika izlemesi halinde doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin düşmesini beklerken bu durumun altının cazibesini daha da artıracağını düşünüyor.