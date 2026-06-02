Altın fiyatları tahvil faizlerindeki düşüşle yükseldi

Spot altın ons başına yüzde 0,8 artışla 4.522,56 dolara ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme, getiri sağlamayan kıymetli metali elde tutmanın fırsat maliyetini düşürdü. Yatırımcılar, Orta Doğu barış müzakerelerine ilişkin çelişkili haber akışı ve ABD istihdam verileri öncesinde yön arayışını sürdürüyor. Ağustos vadeli ABD altın kontratları ise yüzde 0,7 kazançla 4.538 dolardan işlem görüyor.

Lübnan, İsrail ile Hizbullah arasında kısmi bir ateşkes ilan etti. Bu hamle bölgedeki gerilimi sınırlı ölçüde düşürürken, İran devlet medyası Tahran yönetiminin ABD ile dolaylı müzakereleri durdurduğunu duyurdu. Trump ise İran ile görüşmelerin hızlı bir tempoda devam ettiğini açıkladı. Jeopolitik belirsizliklerin yanında piyasalar, cuma günü açıklanacak olan ABD mayıs ayı tarım dışı istihdam verisine odaklandı.

Altın fiyatları için kritik teknik seviyeler

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, altın fiyatları için yukarı yönlü hareketlerde aşılması gereken ana direnç noktasını 4.900 dolar olarak işaret etti. Analist, kıymetli metalin 5.000 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı bir zemin oluşturması durumunda uzun vadeli dinamiklerin yeniden devreye gireceğini belirtti. Yatırımcılar, para politikasının geleceğine dair ipuçları için Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ve Fed Guvernörü Michael Barr'ın bu hafta yapacağı konuşmaları izliyor.

Diğer değerli metallerde de alıcılı bir seyir izleniyor. Spot gümüş yüzde 0,9 değer kazanarak ons başına 75,49 dolardan işlem görüyor. Platin yüzde 1,3 artışla 1,947,95 dolara yükselirken, paladyum yüzde 0,3 sınırlı yükselişle 1.366,37 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar, Orta Doğu kaynaklı enflasyon endişelerinin iş gücü piyasasına etkilerini ölçmeye çalışıyor.

Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatı ne kadar?

2 Haziran 2026 Salı günü sabah saatleri itibarıyla altın satış fiyatları şu şekilde: