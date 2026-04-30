Altın fiyatları Orta Doğu gerilimiyle yükselişe geçti

Altın fiyatları, Orta Doğu'da askeri gerilimin tırmanabileceğine dair raporların ardından güvenli liman arayışıyla üç günlük düşüş serisine son veriyor. Yatırımcılar, Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni askeri seçenekleri değerlendirdiği yönündeki haberleri fiyatlıyor.

Spot altın, önceki üç seansta yaşadığı yüzde 3,4'lük kaybın ardından bugün yüzde 1,8 oranında değer kazanarak 4.600 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Kıymetli metal, savaşın başından bu yana genellikle petrol fiyatlarıyla ters yönde hareket etmişti. Ancak perşembe günü Orta Doğu'daki olası bir askeri tırmanış ihtimali, hem altını hem de varil fiyatı 126 dolara ulaşan ham petrolü eş zamanlı olarak yukarı taşıyor.

Altın fiyatları askeri hareketlilik sinyalleriyle destekleniyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Amiral Brad Cooper'ın bugün Trump'a askeri seçenekler hakkında bilgi vereceği bildirildi. Axios'un isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre, bölgede muharebe operasyonlarının yeniden başlaması ciddi şekilde değerlendiriliyor.

Piyasalar, enerji fiyatlarındaki artışın enflasyonist etkisini kırmak için merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutacağı beklentisiyle şubat sonundan bu yana altına mesafeli duruyordu. Faiz getirisi olmayan altın, bu süreçte yaklaşık yüzde 13 oranında değer kaybetmişti.

Fed kararı ve enflasyon endişeleri piyasaları etkiliyor

Saxo Bank AS emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, altının yükselen petrol fiyatları ile artan jeopolitik riskler arasında kaldığını belirtti. Hansen, mevcut aşamada jeopolitik risklerin piyasada yeniden üstünlük sağladığını ifade etti.

Fed, çarşamba günü faiz oranlarını beklendiği gibi sabit bıraktı ancak karar metnindeki şahin tondaki muhalefet dikkat çekti. Bazı yetkililer, bankanın gelecekte faiz indirimlerine başlayabileceğine dair kullanılan ifadelere karşı çıktı.

Altın fiyatları üzerinde jeopolitik risk baskısı sürüyor

Fed içindeki 8-4 yönündeki oylama, politika yapıcılar arasındaki derin bölünmeyi ortaya koydu. Bu durum, 1992 yılından bu yana bir Federal Açık Piyasa Komitesi kararında görülen en yüksek muhalif oy sayısı olarak kayıtlara geçti.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarının durma noktasına gelmesi, altın fiyatlarını nisan ayında ikinci aylık düşüşüne hazırlıyordu. Barış görüşmelerinin durma noktasına gelmesiyle derinleşen bu düşüş eğilimi, bugünkü jeopolitik gelişmelerle yön değiştirdi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları ilk çeyrekte altın rezervlerini son bir yılın en hızlı temposuyla artırdı. Analistler, enerji fiyatları gerilemediği sürece kısa vadede temkinli bir seyir beklense de merkez bankalarının talebinin orta vadede fiyatları desteklemeye devam edeceğini öngörüyor.