Deutsche Bank'tan altın fiyatlarında ezber bozan rekor tahmin

Küresel ekonomik düzenin geleceğine ilişkin yeni bir rapor yayımlayan Alman devi Deutsche Bank, sarsıcı bir değişime işaret ederken altın fiyatları için de tahminlerin ötesinde bir rakam açıkladı.

Amerikalı siyaset bilimci ve ekonomist Francis Fukuyama'nın 1989’da ortaya attığı insanlığın "tarihin sonuna" ulaştığı tezini hatırlatan banka, bunun uzun yıllar küresel düzenin yönünü belirleyen bir çerçeve olarak kabul edildiğini belirtti.

Ilımlı dönem bitti

ABD'nin egemen güce dönüşünü ve onun öncülüğünde şekillenen liberal ticaret sisteminin hızla büyüdüğünü ifade eden Deutsche Bank, gelişmiş ülkelerde merkez bankalarının altın rezervlerini azaldığına, gelişmekte olan ülkelerde ise yüksek miktarda dolar rezervi biriktirildiğine dikkat çekti.

Ancak son yıllarda bu tablonun tersine döndüğü ifade edilen raporda, ABD'nin serbest ticaret, ittifaklar ve küresel güvenlik rolünden geri çekildiği, "ılımlı" dönemin de yerini daha dalgalı bir sürece bıraktığı ifade edildi.

Bankanın raporuna göre bu tarihi dönüşüm, özellikle altın ve doların küresel sistemdeki konumu açısından önemli sonuçlar doğuracak.

Altının rezervlerdeki payını etkileyen üç temel neden

Geleneksel düşüncenin aksine, Deutsche Bank merkez bankası rezervlerindeki altın payının küresel para sistemi tarafından değil, küresel jeopolitik ortam tarafından yönlendirildiğini savunurken merkez bankası rezervlerinde doların payının yüzde 60'lardan yüzde yüzde 40'lara gerilediğini, altının payının ise üç katı artarak yüzde 30'a ulaştığını belirtti.

Altının merkez bankası rezervlerindeki payının üç temel faktörle şekillendiğini ifade eden banka, bunları merkez bankalarının elinde tuttuğu altın miktarı, altın fiyatlarının seviyesi ve küresel döviz rezervlerinin büyüklüğü olarak açıkladı.

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankalarının altın alımlarını artırarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu belirtilen raporda küresel döviz rezervlerinde de yapısal bir gerileme eğiliminin başlayabileceği değerlendirildi. Banka analistlerine göre bu gelişmeler, altının rezervler içindeki payının önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine işaret ediyor.

Tarihin dönüşümün, altının küresel rezervlerdeki payının en az yüzde 40'a ulaşmasıyla destekleneceğini ifade eden banka, özellikle Batı dışındaki ülkelerle savunma ve güvenlik ilişkileri daha güçlü olan ekonomilerin rezervlerinde daha fazla altın tuttuğuna dikkat çekiyor. Küresel ticaret ve güvenlik bağlarının ABD merkezli yapıdan uzaklaşıp daha çeşitlendirilmiş bir hale gelmesi durumunda ise bu eğilimin güçlenmesi bekleniyor.

Altın fiyatlarında ezber bozan rekor tahmin

Banka, gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankalarının sahip olacağı döviz rezervlerinin seviyesine ve hedefledikleri altın payına bağlı olarak altın fiyatları için çeşitli farklı sonuçları değerlendirirken çarpıcı tahminlerde bulundu. Deutsche Bank'a göre, gelişmekte olan ekonomilerin döviz rezervlerini 5 trilyon dolara düşürmesi ve altının rezervlerdeki payını yüzde 40'a çıkarması durumunda, altın fiyatları önümüzdeki beş yıl içinde 8 bin dolara kadar yükselebilir.

Uzun vadede altının dolara bağımlılığı daha düşük bir finansal sistemde 'dengeleyici' rol üstleneciğini öngören banka, altının olası yeni para düzeninde güven unsuru sağlayan temel varlıklardan biri haline gelebileceğini belirtiyor.