Altın fiyatları üç günlük düşüşün ardından yükselişe geçti

Altın fiyatları, üç gündür üst üste yaşanan kayıpların ardından yatırımcıların düşük seviyeleri alım fırsatı olarak değerlendirmesiyle toparlanma sürecine girdi. Ons altın, Singapur piyasalarındaki işlemlerde %0,7 oranında değer kazandı.

Federal Rezerv (Fed) faiz oranlarını sabit tutma kararı alırken, banka içindeki görüş ayrılıkları piyasalardaki belirsizliği artırıyor. Bu durum güvenli liman arayışındaki yatırımcıları yeniden emtia piyasasına yönlendiriyor.

Altın fiyatları ve Fed içindeki derin bölünme

Fed çarşamba günü faizleri değiştirmeme kararı aldı. Ancak bu karar, banka içindeki şahin üyelerin muhalefetiyle karşılaştı. Karar metninde merkez bankasının faiz indirimlerine devam edebileceğine dair ifadeler yer aldı.

Dört yetkili, enflasyon baskıları sürerken bu tür bir yönlendirmeye itiraz etti. Bu durum, 1992 yılından bu yana Fed içindeki en belirgin görüş ayrılığı olarak kayıtlara geçti.

Stagflasyon endişeleri ve tahvil piyasalarındaki hareketlilik

Piyasalardaki stagflasyon anlatısı, Fed kararı sonrası yeniden gündeme geldi. İki yıllık tahvil getirileri, 2022 yılından bu yana bir Fed toplantı günü içindeki en sert yükselişi yaşadı.

Yatırımcılar, kalıcı enflasyon nedeniyle borçlanma maliyetlerinin daha da artabileceği ihtimalini fiyatlıyor. Faiz getirisi olmayan altın için bu durum normal şartlarda bir engel teşkil ediyor.

Küresel çatışmalar ve enerji fiyatlarının emtiaya etkisi

Orta Doğu’daki gerilim enerji fiyatlarını yukarı yönlü tetikliyor. Brent petrolü varil başına 120 dolar seviyelerine yakın seyrediyor.

Dokuzuncu haftasına giren savaş nedeniyle belirsizlikler devam ediyor. Bu çatışma şubat ayının sonunda başlamıştı. Trump, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının süreceği sinyalini verdi.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatlarının durma noktasına gelmesi küresel piyasaları baskı altında tutuyor. Altın fiyatları, savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık %13 oranında değer kaybetti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları ilk çeyrekte altın rezervlerini son bir yılın en hızlı temposuyla artırdı. Düşen fiyatlar, birçok kurum için stratejik bir alım fırsatı oluşturdu.

Analistler, petrol fiyatları gerilemediği sürece altın piyasasında temkinli bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguluyor. Ancak merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme talebi, orta vadeli görünümü desteklemeye devam ediyor.