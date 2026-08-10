Altın yatırımcısının beklediği hareket geldi: Yükseliş hız kazanabilir

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Altın fiyatları, haziran ve temmuz aylarında ons başına 4 bin doların altına gerilemesine rağmen her düşüşte gelen alımlar, ağustos başında daha güçlü bir yükselişe dönüştü.

Değerli metalin yüksek reel faizlere rağmen güç kazanması ise piyasaların dikkatini çekiyor.

Dolar ve merkez bankaları altını destekliyor

Altındaki yükselişte Fed'e ilişkin beklentiler ve doların zayıflaması etkili oldu. Temmuz ayındaki Fed toplantısının piyasanın beklediğinden daha yumuşak mesajlar vermesi, faiz artırımı beklentilerinin bir miktar gerilemesine ve doların güç kaybetmesine yol açtı.

ABD ve Japonya'nın yeni desteklemeye yönelik müdahalesi de dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

Öte yandan Dünya Altın Konseyi verileri, merkez bankalarının altın talebinin yılın ikinci çeyreğinde arttığını gösterdi. Rezerv yöneticilerinin merkez bankalarının altın varlıklarını artırmaya devam edeceğini öngörmesi de mevcut fiyat seviyelerinde talebin sürebileceğine işaret etti.

Yüksek reel faizler altını durduramadı

Altının yükselişini dikkat çekici kılan gelişmelerden biri de ABD'deki reel tahvil getirilerinin 2023 sonundan bu yana görülen yüksek seviyelere çıkmasına rağmen fiyatların güçlenmesi oldu.

Normal şartlarda reel faizlerin yükselmesi, faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini azaltıyor. Ancak bu kez doların zayıflaması ve merkez bankası talebi faiz baskısının önüne geçti. Bu hafta açıklanacak ABD enflasyon verileri ise dolar ve faiz beklentileri üzerinden altının kısa vadeli yönünde etkili olabilir.

Altında 4 bin 367 dolar öne çıkıyor

Teknik görünümde altının geçen hafta 4 bin 200 dolar seviyesini, 50 günlük hareketli ortalamayı ve son aylarda fiyatı baskılayan düşüş trendini aşması yükseliş beklentilerini güçlendirdi.

Şimdi gözler 4 bin 367 dolarda. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir hareket görülmesi halinde yükselişin devam edebileceği ve 4 bin 495 dolar bölgesinin gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Aşağıda ise 4 bin 300 ve 4 bin 200 dolar seviyeleri destek olarak izleniyor. Özellikle 4 bin 200 doların altına yeniden inilmesi, son yükselişin gücünü kaybettiğine işaret edebilir. RSI ve MACD gibi teknik göstergelerin de pozitif sinyal vermesi, mevcut durumda altında yükseliş eğiliminin korunduğunu gösteriyor.