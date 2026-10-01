Altında eylül darbesi: Bir ayda yüzde 6 kayıp

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Altın fiyatlarında ağustosta görülen rekor seviyelerin ardından rüzgar tersine döndü. Değerli metal eylül ayında yüzde 6 değer kaybederken, ağustosta ulaştığı 4.680 dolar civarındaki zirveden 400 dolardan fazla geriledi.

4 ayın en kötü performansı

Eylül sonunu 4.270 dolar civarında tamamlayan altın, ekim ayının ilk işlemlerinde de baskı altında kaldı. Ons altın perşembe günü 4.152 dolar seviyelerine kadar gerilerken, ABD altın vadeli işlemleri 4.182 dolar civarında seyretti. Böylece altın, Haziran'dan bu yana en kötü aylık performansını kaydederken, ağustos zirvesinden kayıp yüzde 10'u aşan seviyelere ulaştı.

Altını aşağı çeken üçlü

Altındaki geri çekilmede yüksek ABD Hazine tahvili getirileri, güçlü dolar ve Fed'in sıkı para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oldu. Tahvil getirilerinin yüksek seyretmesi, faiz getirisi sağlamayan altının alternatif yatırım araçları karşısındaki cazibesini azalttı.

ABD'den gelen son enflasyon verileri ise satış baskısını bir miktar hafifletti. Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi ağustosta aylık yüzde 0,2 artarak beklentilerin altında kaldı.

Verinin ardından Fed'in ekim toplantısında faiz artıracağına yönelik piyasa fiyatlaması haftanın başındaki yüzde 70 seviyesinden yüzde 34'e kadar geriledi. Ancak ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam etmesi ve uzun vadeli tahvil getirilerinin yüksek seyri altındaki toparlanmayı sınırladı.