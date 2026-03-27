Altında kritik seviye: Ya tamam ya devam!

Altın piyasasında son yılların en sert düzeltmelerinden biri yaşanıyor. 2026 yılı başında 5 bin 589 dolar ile tarihi zirvesini gören ons altın, 27 Mart itibarıyla 4 bin 431 dolar seviyesine kadar gerileyerek yaklaşık yüzde 21 değer kaybetti.

Teknik göstergeler, altının şu anda “karar anı” olarak tanımlanan kritik bir seviyede olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle 4 bin 373 dolar seviyesi, piyasa için ya güçlü bir destek ya da yeni bir düşüş dalgasının başlangıcı olarak görülüyor.

Altın neden bu kadar sert düştü?

Altındaki düşüşün arkasında temel olarak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha “şahin” bir politika sinyali vermesi bulunuyor.

Fed, 2026 yılı için faiz indirimi beklentilerini iki kesintiden bire düşürdü. Bu değişiklik, piyasada büyük bir kırılmaya yol açtı. Aynı dönemde ABD’de üretici fiyatlarının beklentilerin üzerinde gelmesi ve enerji fiyatlarındaki artış da enflasyon baskısını artırdı.

Sonuç olarak; ABD 10 yıllık reel faizleri yüzde 4,2 seviyesine çıktı. Dolar endeksi güç kazandı. Getiri sağlamayan altın cazibesini kaybetti

Bu üçlü etki, altın fiyatlarında hızlı bir satış dalgasını tetikledi.

Büyük kırılım kapıda

Altın fiyatları şu anda simetrik üçgen formasyonu içinde sıkışmış durumda. Bu yapı genellikle sert bir kırılmanın habercisi olarak kabul ediliyor.

Öne çıkan seviyeler:

Destek: 4 bin 373 → 4 bin 300 → 4 bin 200

Direnç: 4 bin 536 → 4 bin 611 → 4 bin 670

Özellikle 4 bin 200 dolar seviyesi kritik çünkü bu nokta, uzun vadeli yükseliş trendi ile düşüş trendi arasındaki sınır olarak görülüyor. Bu seviyenin altına inilmesi, altın için daha derin bir düşüş senaryosunu gündeme getirebilir.

Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde

9 Nisan'da açıklanacak ABD PCE enflasyon verisi (Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi) altın fiyatlarının kısa vadeli yönünü belirleyecek en kritik faktör olarak öne çıkıyor.

Olası senaryolar:

Yüksek enflasyon: Faizler yüksek kalır → altın düşer

Düşük enflasyon: Faiz indirimi beklentisi artar → altın yükselir

Uzmanlara göre bu veri, altındaki sıkışmayı sona erdirerek güçlü bir yön hareketi başlatabilir.

Uzun vadede altın için umut sürüyor mu?

Kısa vadede baskı artmış olsa da büyük finans kuruluşları altın konusunda iyimserliğini koruyor.

- Goldman Sachs: 5 bin 400 dolar

- JP Morgan: 6 bin dolar senaryosu

- Genel beklenti: 4 bin 700-5 bin dolar

Bu iyimserliğin arkasında ise üç ana faktör bulunuyor: Merkez bankalarının güçlü altın alımları, ABD borcunun 39 trilyon dolara yaklaşması, küresel “dolarsızlaşma” süreci...

Altın piyasası şu anda hem teknik hem de makro açıdan kritik bir eşikte bulunuyor.

4 bin 373 dolar seviyesi korunursa yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Ancak bu seviyenin kırılması durumunda 4 bin 200 dolar ve altına doğru sert bir geri çekilme gündeme gelebilir.