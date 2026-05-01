Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 1 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Mayıs 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. Fed’in faiz kararı sonrası toparlanma yaşayan altın fiyatları, bir yandan da Orta Doğu’daki jeopolitik riskler ve sonuçsuz kalan ABD-İran temaslarının etkisiyle baskı altında kalmayı sürdürüyor. İşte 1 Mayıs 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Küresel piyasalarda altın fiyatları, Fed’in faiz kararı sonrası kısmi toparlanmasını sürdürürken, Orta Doğu’da artan gerilim ve tıkanan ABD-İran görüşmeleri fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
1 Mayıs Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.716,03 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.899,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 21.791,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 42.752,17 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.442,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 106.880,42 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.620,78 dolar