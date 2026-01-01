Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 1 Ocak 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (1 Ocak 2026)
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar merak ediliyor. 1 Ocak 2026 sabahı itibarıyla gram altın 5 bin 900 TL bandının üzerindeki yerini korurken, çeyrek ve Cumhuriyet altını yeni yılın ilk zirvelerini test ediyor. İşte 1 Ocak 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Yeni yılın ilk işlem gününde birikimlerine yön vermek isteyenler "Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Yeni yılın ilk işlem gününde gram altın 6 bin TL sınırına yaklaşırken, fiyatlama yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Kapalıçarşı verilerine göre güne 5 bin 960 TL seviyesine yakın başlayan gram altın, yılın ilk çeyreğine ilişkin beklentileri güçlendirdi.
1 Ocak Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 5.966,21 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 9.754,75 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 19.509,49 TL
* Tam altın satış fiyatı: 40.587,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.899,66 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 101.155,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.320,09 dolar