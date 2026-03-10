Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 10 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (10 Mart 2026)
Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki çatışmanın sona erebileceğine dair açıklamaları sonrası altın fiyatları yükseldi. İşte 10 Mart 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 10 Mart 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu’daki çatışmanın yakında sona erebileceğine ilişkin açıklamaları sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Külçe altın yüzde 0,9 artışla ons başına 5 bin 180 doların üzerine çıkarak önceki işlem günündeki kayıplarını telafi etti.
10 Mart Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 7.309,9980 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.950,7300 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 23.906,54 TL
* Tam altın satış fiyatı: 48.672,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.651,5800 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 121.679,00 TL
* Ons altın satış fiyatı: 5.168,01 dolar