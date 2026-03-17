Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 17 Mart 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 17 Mart 2026 Salı günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın 7 bin 135 TL, ons altın ise 5 bin 22 dolar seviyesinden güne başlarken, küresel piyasalardaki temkinli görünüm, güçlü dolar endeksi ve yükselen tahvil faizleri değerli metaller üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

17 Mart Salı altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.145,28 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.898,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 23.790,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.081,75 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.391,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 118.065,43 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.030,05 dolar