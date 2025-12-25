Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 25 Aralık 2025 güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM: Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? (25 Aralık 2025)
Altın fiyatları, çarşamba günü ons başına 4.500 doların üzerini görerek rekor kırmasının ardından kâr satışlarının etkisiyle sınırlı bir geri çekilme yaşarken, gümüş ve platin de tarihi zirveler sonrasında kazançlarının bir bölümünü geri verdi. İşte 25 Aralık 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları 25 Aralık 2025 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.
Ons altının 4.500 dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini yenilemesinin ardından piyasalarda kâr realizasyonları öne çıktı; altınla birlikte gümüş ve platin fiyatları da zirve sonrası sınırlı düşüş kaydetti.
25 Aralık Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
* Gram altın satış fiyatı: 6.169,98 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 10.262,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 20.518,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 40.855,32 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.847,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 102.451,62 TL
* Ons altın satış fiyatı: 4.479,65 dolar