Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 27 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 27 Nisan 2026 Pazartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Gram altın haftaya 6 bin 827 liradan, ons altın ise 4 bin 715 dolardan başlarken, Orta Doğu’daki jeopolitik belirsizliklerin sürmesi değerli metallerde temkinli fiyatlamayı beraberinde getiriyor.

27 Nisan Pazartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.838,79 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.248,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.455,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.283,78 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.773,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.049,05 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.725,61 dolar