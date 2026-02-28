Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 28 Şubat 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 28 Şubat 2026 Cumartesi günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Altın fiyatları, ABD ile İran’ın nükleer görüşmeleri sürdürme konusunda uzlaşmasının ardından yatay bir seyir izlerken, Orta Doğu’daki askeri hareketlilik güvenli liman talebini canlı tuttu. Külçe altın, önceki seanstaki yükselişin ardından ons başına 5.262 dolar civarında işlem görürken, dübe göre artışı hızlandı.

28 Şubat Cumartesi altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 7.434,92 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.235,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 24.470,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 47.534,08 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.785,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 118.835,20 TL

* Ons altın satış fiyatı: 5.262,74 dolar