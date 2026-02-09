Altındaki sert dalgalanmanın perde arkası: Anı kırılmanın nedeni açıklandı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçen hafta altın fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin arkasında Çinli yatırımcıların etkili olduğunu söyledi.

Fox News’e verdiği röportajda Bessent, Çin’deki piyasa koşullarının “biraz kontrolden çıktığını” belirterek, yetkililerin bu nedenle marjin uygulamalarını sıkılaştırmak zorunda kaldığını ifade etti. Altındaki hızlı yükselişi klasik bir spekülatif zirveye benzeten Bessent, değerli metallerdeki rallinin spekülatif alımlar, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına ilişkin kaygılarla güçlendiğini, ancak geçen hafta ani bir şekilde tersine döndüğünü söyledi.

"ABD piyasası için faydaya işarettir"

Piyasalardaki dalgalanma, doların ocak ayı başından bu yana ilk kez haftalık bazda değer kazanmasına katkı sağlarken, Dow Jones Industrial Average yatırımcıların ABD ekonomisi ve şirket kârlılıklarına yönelik artan iyimserliğiyle tarihinde ilk kez 50 bin puan seviyesini aştı. Kasım ayında yapılacak ara seçimlere dikkat çeken Bessent, söz konusu rekoru ABD ekonomisinin sıradan Amerikalılar için fayda üreten yeni bir büyüme sürecine girdiğinin işareti olarak değerlendirdi.

"Yeni Fed başkanı bağımsız hareket edecek"

Fed politikalarına da değinen Bessent, merkez bankasının bilanço küçültme sürecinde temkinli adımlar atmasını beklediğini söyledi. Fed’in bol rezerv rejimine geçtiğini hatırlatan Bessent, bu yaklaşımın daha büyük bir bilanço gerektirdiğini ve kurumun nasıl ilerleyeceğine karar vermeden önce en az bir yıl bekleyebileceğini ifade etti.

Bessent ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh’ın bağımsız hareket edeceğini ancak Fed’in Amerikan halkına karşı sorumluluğunun bilincinde olacağını dile getirdi. Perşembe günü Senato’daki oturumda konuşan Bessent, Warsh’ın Trump’ın tercih ettiği şekilde faiz indirimine gitmemesi halinde dava açılıp açılmayacağına karar verecek kişinin Trump olduğunu söyledi.