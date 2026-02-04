Bank of America'dan altın ve gümüş uyarısı: Fiyat artışı devam edecek mi?

Değerli metaller piyasasında son dönemde yaşanan sert geri çekilmeye rağmen oynaklık yüksek seyretmeye devam ediyor. Bank of America, altın ve gümüş fiyatlarında görülen rekor düzeydeki dalgalanmaların piyasadaki tansiyonun kısa vadede düşmeyeceğine işaret ettiğini öne sürdü.

Oynaklık kriz dönemlerini aştı

Bank of America’nın izlediği özel bir göstergeye göre, altın fiyatlarındaki oynaklık 2008 küresel finans krizinin en çalkantılı günlerinden bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Gümüşteki dalgalanma ise son olarak 1980 yılında benzer boyutlarda görülmüştü.

Ralli sert şekilde sona erdi

Altın ve gümüş fiyatları geçen ay; spekülatif pozisyonlardaki artış, yükselen jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına dair artan belirsizliklerin etkisiyle güçlü bir yükseliş eğilimi yakalamıştı. Ancak bu ivme, geçen haftanın sonuna doğru ani bir şekilde tersine döndü. Altın son 10 yılı aşkın süredeki en sert düşüşlerinden birini yaşarken, gümüş tarihindeki en kötü günlük performansını kaydetti.

“Piyasa önemli ölçüde temizlendi”

Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamalara kıyasla daha yüksek bir oynaklık ortamının kalıcı olabileceğini ifade etti. Westermark’e göre, son günlerdeki aşırı dalgalanmaların yeniden görülmesi için piyasada yeni bir spekülatif balonun oluşması gerekiyor. Deneyimli yönetici, son iki işlem gününde yaşanan sert satışların aşırı pozisyonları tasfiye ederek piyasayı önemli ölçüde “temizlediğini” vurguladı.

Uzun vadeli hikâye korunuyor

Westermark, kısa vadede yaşanan sert fiyat hareketlerine rağmen altının uzun vadeli yatırım hikayesinin gücünü koruduğunu söyledi. Yüksek fiyat seviyeleri ve artan oynaklığın yatırımcıların pozisyon büyüklüklerini etkileyebileceğine dikkat çeken Westermark, buna karşın altına yönelik yapısal talebin ortadan kalkmasının beklenmediğini belirtti.