Morgan Stanley altın için yıl sonu beklentisini düşürdü

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, makroekonomik görünümde yaşanan belirgin değişimler nedeniyle altın fiyat tahminlerini yaklaşık yüzde 10 oranında aşağı yönlü revize etti. Banka stratejistleri, emtia piyasalarına dair yayımladıkları son raporda değerli metal için beklentilerini güncelledi.

Economic Times tarafından aktarılan rapora göre, bankanın emtia birimi 2026 yılının ikinci yarısı için ons altın fiyat hedefini 5 bin 200 dolar olarak belirledi. Kurum, daha önceki değerlendirmesinde bu hedefi 5 bin 700 dolar seviyesinde tutmuştu.

Bu revizyon, altının rekor seviyelerinden yaklaşık dörtte bir oranında değer kaybettiği altı haftalık satış dalgasının ardından geldi. Değerli metal, bu süreçte 2008 yılından bu yana en kötü aylık performansını sergilemişti.

Altın piyasasında temel değişim yaşanıyor

Fiyatlar son seanslarda bir miktar dengelense de Morgan Stanley analistleri, son dönemdeki zayıflığın altının karakterini değiştirdiğini düşünüyor. Analistler, bu durumun tesadüfi bir olay olmadığını, aksine temel bir kırılmaya işaret ettiğini vurguladı.

Yapılan analizlere göre altındaki gerileme, nadir görülen bir arz şoku ile Federal Rezerv'in faiz indirimlerini ertelemesi sonucu yükselen reel faiz oranlarının birleşiminden kaynaklandı. Bu gelişme, makroekonomik manzarayı tamamen değiştirmişti.

Ekonomik veriler altın fiyatlarını şekillendiriyor

Yatırımcılar, değişen koşullar nedeniyle pozisyonlarını yeniden gözden geçirmeye başladı. Banka, altının bundan sonra geleneksel bir belirsizlikten korunma aracı olmaktan ziyade, likidite koşullarını ve tahvil getirilerini yansıtan bir barometre görevi görmesini bekliyor.

Gelecek dönemde piyasa görünümü, duygusal beklentilerden ziyade daha çok veri odaklı bir yapıya bürünüyor. Bu değişim, altının küresel para politikalarına ve tahvil piyasasındaki hareketlere karşı hassasiyetini artırarak yıllık bazdaki oynaklık eğilimini kalıcı hale getirebilir.