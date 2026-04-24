Gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne? 24 Nisan 2026 güncel altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 24 Nisan 2026 Cuma günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.

Haftanın son işlem gününe gram altın 6 bin 765 TL, ons altın ise 4 bin 675 dolar seviyesinden girerken, ons altında haftalık düşüş yüzde 3,25’e ulaştı.

24 Nisan Cuma altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 6.764,95 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 11.153,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 22.266,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 44.623,48 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.396,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 111.900,90 TL

* Ons altın satış fiyatı: 4.671,63 dolar