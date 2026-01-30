Yatırımcı altına koştu Türkiye'de takı talebi azaldı
Jeopolitik riskler ve dolara olan güvenin zayıflamasıyla küresel altın talebi 2025’te yüzde 1 artarak 5 bin 2 tona, yatırım amaçlı talep ise yüzde 84 artışla 2 bin 175 tona çıkarken, Türkiye’de takı altın talebi dördüncü çeyrekte yüzde 35 düşüşle 7,7 tona, yıl genelinde ise yüzde 20 gerileyerek 32,8 tona indi.
Dünya Altın Konseyi’nin 2025’e ilişkin “Küresel Altın Trendleri” raporu yayımlandı. Rapora göre, jeopolitik gerilimler ve dolara olan güvenin zayıflamasıyla artan güvenli liman arayışı, altına olan talebi zirveye taşıdı.
Küresel altın talebi, geçen yıl 2024’e göre yüzde 1 artarak 5 bin 2 tona yükselirken talep, geçen yıl tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Geçen yıl yatırım amaçlı altın talebi, bir önceki yıla göre yüzde 84 artarak 2 bin 175 tona yükseldi. Konsey’in raporuna göre, Türkiye’de dördüncü çeyrekte takı altın talebi yıllık bazda yüzde 35 oranında azalarak 7,7 tona geriledi. 2025 yılında ise takı altın talebinin yüzde 20 düşüşle 32,8 tona indiği kaydedildi.
Fiyatlardaki artışla mücevhere talep geriledi
Küreselde özellikle borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin 801 tonu bulması, yatırımı ilk kez mücevherat talebinin önüne geçirdi. Altın mücevher talebi, altın fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle geçen yıl yüzde 18 düşerken Çin’in mücevher talebi yüzde 24 azalarak 2009’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Yatırımcılar geçen yıl fiziki altın alımlarını da artırdı. Külçe ve madeni paralara yönelik küresel talep geçen yıl yüzde 16 artarak 1.374 tona yükseldi. Talepteki en güçlü artış Çin ve Hindistan’dan geldi. Bu iki ülke, bu kategorideki artışın yüzde 50’sinden fazlasını oluşturdu.
Merkez bankalarının altın alımı azaldı
Dünya Altın Konseyi raporuna göre, merkez bankalarının altın alımı geçen yıl yüzde 21 azalarak 1092 tondan 863,3 tona indi. Raporda, merkez bankası altın alımlarının tarihsel olarak yüksek seviyelerde kaldığı fakat son dönemdeki hızına kıyasla yavaşladığı belirtildi. Öte yandan, toplam yıllık altın arzı geçen yıl yüzde 1 artarak 3 bin 672 ton ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Geri dönüşüm faaliyetleri ile altın arzı yüzde 3 artışla 1404 tona yükseldi. Bu durum, ABD doları cinsinden altın fiyatındaki yüzde 67’lik artışa göre nispeten düşük bir tepki olarak değerlendirildi.
TCMB Ekim 2025 sonunda itibarıyla 27 ton alım yaptı
Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye’de hem takı hem de sikke altın talebinde önemli düşüşler yaşanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi altın rezervlerini güçlendirmeye devam etti. Konsey’in raporuna göre, Türkiye’de dördüncü çeyrekte takı altın talebi yıllık bazda yüzde 35 oranında azalarak 7,7 tona geriledi. 2025 yılında ise takı altın talebinin yüzde 20 düşüşle 32,8 tona indiği kaydedildi. Sikke altın talebinde de benzer bir tablo gözlendi dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 9’luk bir düşüşle 21,3 ton talep edilirken, 2025 yılı için talebin yüzde 37 azalarak 71,1 tona gerilediği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise altın alımlarını sürdürdü. TCMB’nin 2025 yılı Ekim sonu itibarıyla 27 ton altın alımı yaparak resmi rezervlerini 644 tona yükselttiği vurgulandı.
Fiyatlardaki artış tüm hızıyla sürüyo
Bu arada, Londra Külçe Piyasası Birliği’ne (LBMA) göre altının ons fiyatı geçen yıl 53 kez rekor yenileyerek ortalama 3 bin 431 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı yükselişine devam ediyor. Altın ons fiyatı yüzde 3 artarak 5 bin 595 dolara yükselerek rekor yeniledi. Geçen yılki yüzde 65’lik fiyat artışının ardından yılın başından bu yana altın ons fiyatı yaklaşık yüzde 30 yükseldi.