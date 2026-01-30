Yatırımcı altına koştu Türkiye'de takı talebi azaldı

Dünya Altın Konseyi’nin 2025’e ilişkin “Küresel Altın Trendleri” rapo­ru yayımlandı. Rapora göre, jeopolitik gerilimler ve dola­ra olan güvenin zayıflamasıy­la artan güvenli liman arayışı, altına olan talebi zirveye taşı­dı.

Küresel altın talebi, geçen yıl 2024’e göre yüzde 1 arta­rak 5 bin 2 tona yükselirken talep, geçen yıl tüm zamanla­rın en yüksek seviyesine ulaş­tı. Geçen yıl yatırım amaçlı al­tın talebi, bir önceki yıla göre yüzde 84 artarak 2 bin 175 to­na yükseldi. Konsey’in raporu­na göre, Türkiye’de dördüncü çeyrekte takı altın talebi yıllık bazda yüzde 35 oranında aza­larak 7,7 tona geriledi. 2025 yılında ise takı altın talebinin yüzde 20 düşüşle 32,8 tona in­diği kaydedildi.

Fiyatlardaki artışla mücevhere talep geriledi

Küreselde özellikle borsa yatırım fonlarına (ETF) olan girişlerin 801 tonu bulması, yatırımı ilk kez mücevherat talebinin önüne geçirdi. Altın mücevher talebi, altın fiyatla­rındaki yüksek artış nedeniy­le geçen yıl yüzde 18 düşerken Çin’in mücevher talebi yüzde 24 azalarak 2009’dan bu ya­na en düşük seviyesine geri­ledi. Yatırımcılar geçen yıl fi­ziki altın alımlarını da artır­dı. Külçe ve madeni paralara yönelik küresel talep geçen yıl yüzde 16 artarak 1.374 to­na yükseldi. Talepteki en güç­lü artış Çin ve Hindistan’dan geldi. Bu iki ülke, bu kategori­deki artışın yüzde 50’sinden fazlasını oluşturdu.

Merkez bankalarının altın alımı azaldı

Dünya Altın Konseyi rapo­runa göre, merkez bankaları­nın altın alımı geçen yıl yüz­de 21 azalarak 1092 tondan 863,3 tona indi. Raporda, mer­kez bankası altın alımlarının tarihsel olarak yüksek sevi­yelerde kaldığı fakat son dö­nemdeki hızına kıyasla yavaş­ladığı belirtildi. Öte yandan, toplam yıllık altın arzı geçen yıl yüzde 1 artarak 3 bin 672 ton ile yeni bir rekor seviye­ye ulaştı. Geri dönüşüm faa­liyetleri ile altın arzı yüzde 3 artışla 1404 tona yükseldi. Bu durum, ABD doları cinsinden altın fiyatındaki yüzde 67’lik artışa göre nispeten düşük bir tepki olarak değerlendirildi.

TCMB Ekim 2025 sonunda itibarıyla 27 ton alım yaptı

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye’de hem takı hem de sikke altın talebinde önemli düşüşler yaşanırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) resmi altın rezervlerini güçlendirmeye devam etti. Konsey’in raporuna göre, Türkiye’de dördüncü çeyrekte takı altın talebi yıllık bazda yüzde 35 oranında azalarak 7,7 tona geriledi. 2025 yılında ise takı altın talebinin yüzde 20 düşüşle 32,8 tona indiği kaydedildi. Sikke altın talebinde de benzer bir tablo gözlendi dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 9’luk bir düşüşle 21,3 ton talep edilirken, 2025 yılı için talebin yüzde 37 azalarak 71,1 tona gerilediği belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise altın alımlarını sürdürdü. TCMB’nin 2025 yılı Ekim sonu itibarıyla 27 ton altın alımı yaparak resmi rezervlerini 644 tona yükselttiği vurgulandı.

Fiyatlardaki artış tüm hızıyla sürüyo

Bu arada, Londra Külçe Piyasası Birliği’ne (LBMA) göre altının ons fiyatı geçen yıl 53 kez rekor yenileyerek ortalama 3 bin 431 dolar seviyesine yükseldi. Altının ons fiyatı yükselişine devam ediyor. Altın ons fiyatı yüzde 3 artarak 5 bin 595 dolara yükselerek rekor yeniledi. Geçen yılki yüzde 65’lik fiyat artışının ardından yılın başından bu yana altın ons fiyatı yaklaşık yüzde 30 yükseldi.