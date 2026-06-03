Yeni rapor yayınlandı! İşte en çok altın alan ve satan ülkeler

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Merkez bankalarının altın talebi, 2026 yılında da güçlü seyrini koruyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı güncel istatistikler, nisan ayında küresel merkez bankalarının yeniden net altın alımı gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Böylece yılın ilk çeyreğinde görülen güçlü rezerv birikimi eğilimi ikinci çeyreğin başında da devam etmiş oldu.

WGC verilerine göre merkez bankaları, 2026'nın ilk çeyreğinde toplam 244 ton net altın alımı yaptı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre artışa işaret ederken, resmi rezervlerde altının stratejik önemini koruduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, merkez bankalarının altın alımlarını yalnızca kısa vadeli fiyat hareketleriyle açıklamanın mümkün olmadığını, bu eğilimin daha çok rezerv çeşitlendirmesi ve finansal güvenlik stratejileriyle bağlantılı olduğunu vurguluyor.

En büyük alıcılar yine aynı ülkeler oldu

2026 yılında şimdiye kadar en fazla altın alan ülkeler arasında Polonya, Özbekistan ve Kazakistan öne çıkıyor. Özellikle Polonya Merkez Bankası'nın rezerv artırma programı dikkat çekerken, Çin de altın alımlarını sürdüren ülkeler arasında yer aldı.

Buna karşılık bazı ülkeler rezerv yönetimi veya likidite ihtiyaçları nedeniyle sınırlı satışlar gerçekleştirdi. Türkiye ve Rusya'nın belirli dönemlerde net satıcı tarafta yer aldığı bildirildi.

Jeopolitik riskler altına talebi destekliyor

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altına olan ilgisinin arkasında jeopolitik belirsizliklerin önemli rol oynadığını belirtiyor. Küresel çatışmalar, ticaret gerilimleri ve finansal piyasalardaki oynaklık, altının güvenli liman özelliğini öne çıkarıyor.

Özellikle son yıllarda yaşanan uluslararası yaptırımlar ve rezerv yönetimine ilişkin tartışmalar, birçok ülkenin rezervlerinde altının payını artırmasına neden oldu.

Altın, rezervlerde ABD tahvillerini geride bıraktı

Avrupa Merkez Bankası'nın değerlendirmelerine göre altın, 2025 yılı sonu itibarıyla küresel rezervlerde ABD Hazine tahvillerini geride bırakarak en büyük rezerv varlığı konumuna yükseldi. Altının toplam rezervler içindeki payı yüzde 27'ye ulaşırken, ABD tahvillerinin payı yüzde 22 seviyesinde kaldı.

Bu gelişme, merkez bankalarının rezerv yönetiminde daha dengeli ve çeşitlendirilmiş bir yaklaşım benimsediğine işaret ediyor.

2026 için beklentiler güçlü

Piyasa uzmanları, merkez bankalarının yıl genelinde 700 ila 900 ton arasında altın alımı gerçekleştirebileceğini öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, son yıllardaki güçlü resmi sektör talebi devam etmiş olacak.

Analistler, küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikler sürdüğü sürece merkez bankalarının altını rezervlerinin önemli bir parçası olarak görmeye devam edeceğini ve bunun da altın fiyatlarına uzun vadede destek sağlayabileceğini belirtiyor.