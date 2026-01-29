ABD borsaları Microsoft hisselerindeki sert düşüşle geriledi

Kapanışa doğru S&P 500 endeksi yüzde 0,7, Nasdaq endeksi yüzde 1,6 ve Dow Jones endeksi 44 puan (yüzde 0,1) geriledi.

Microsoft hisseleri, şirketin mali ikinci çeyrekte bulut gelirlerindeki büyümenin yavaşladığını açıklamasının ardından yüzde 11 değer kaybetti. Bu düşüş, Mart 2020’den bu yana şirket hisselerinde görülen en sert günlük kayıp oldu. Şirket ayrıca mali üçüncü çeyrek için faaliyet kâr marjına ilişkin zayıf bir görünüm paylaştı.

Yazılım hisselerindeki satışlar da piyasalardaki kayıpları derinleştirdi. Yapay zekânın Microsoft’un iş modelini olumsuz etkileyebileceğine yönelik endişiler artarken, ServiceNow hisseleri beklentileri aşan sonuçlara rağmen yüzde 12, Oracle yüzde 6 ve Salesforce yüzde 8 geriledi.

Microsoft’un zayıf bilançosu, bugün seans sonrasında açıklanması beklenen Apple finansal sonuçları üzerindeki baskıyı da artırdı.

Öte yandan, Meta Platforms hisseleri şirketin güçlü ilk çeyrek gelir beklentisi açıklamasının ardından yüzde 7 yükseldi. Şirket, dördüncü çeyrekte hisse başına 8,88 dolar kâr ve 59,89 milyar dolar gelir elde ederek piyasa beklentilerini aştı.

Sanayi şirketi Caterpillar ise dördüncü çeyrek sonuçlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle hisselerinde yüzde 1’in üzerinde artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit tutmasının ardından piyasalarda yön arayışı sürüyor. Fed, ekonomik faaliyetin güçlü seyrettiğini ve işsizlik oranında istikrar işaretleri görüldüğünü belirtirken, piyasalarda 2026 sonuna kadar iki faiz indirimi beklentisi korunuyor.

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü Küresel Hisse Senetleri ve Reel Varlıklar Başkanı Sameer Samana, Fed kararının beklentilerle uyumlu olduğunu belirterek, “Piyasaların yönü bundan sonra şirket bilançoları ve ekonomik verilerle şekillenecek. 2026 ara seçimleri öncesinde dalgalanma görülmesi şaşırtıcı olmaz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fed, dün politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmuştu.

Bankadan yapılan açıklamada, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin "sağlam hızda" genişlemeyi sürdürdüğü, enflasyonun ise bir miktar yüksek kalmaya devam ettiği belirtilmişti.

Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler ile istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin azaldığını ancak hala mevcut olduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Fed Başkanı Powell'ın hiçbir gerekçe olmamasına rağmen yine faiz indirimine gitmediğini savunarak, herhangi bir ülkeden daha düşük oranda faiz ödemeleri gerektiğini belirtti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan Meta'nın hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesi ve güçlü satış tahminleri açıklaması sonrasında yüzde 10 artışla güne başladı.

Beklenenden daha iyi kar ve gelir açıklayan Tesla'nın hisseleri yüzde 1'in ve IBM'in hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Microsoft'un hisseleri ise şirketin geliri ve karının beklentileri aşmasına rağmen bulut büyümesinin yavaşladığını bildirmesinin ardından yüzde 9'dan fazla değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada 209 bine inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'nin dış ticaret açığı da geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 94,6 artışla 56,8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde ülkenin ihracatı yüzde 3,6 azalırken, ithalatı yüzde 5 yükseldi.

Ülkede tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 artış kaydetti. Söz konusu dönemde tarım dışı iş gücü verimliliğindeki artış, 8 Ocak'ta yayımlanan öncü verilerle uyumlu gerçekleşti.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın piyasaların kapanışının ardından yayımlayacağı finansal sonuçlar da takip edilecek.