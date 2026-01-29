Sandviç devinden halka arz hamlesi: Hedef 1 milyar dolar!

3 bin 300 şubelik ağıyla dikkat çeken Jersey Mike’s, son yılların en hızlı büyüyen restoran markalarından biri olarak öne çıkıyor. Bloomberg’e göre şirket, ilk halka arz için Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. ve Jefferies Financial Group ile çalışıyor. Hedeflenen değerleme en az 12 milyar dolar; halka arzdan sağlanması beklenen kaynak ise 1 milyar doların üzerinde.

8 milyar dolara satılmıştı

Zincir, Kasım 2024’te borçlar dahil yaklaşık 8 milyar dolarlık bir anlaşmayla özel sermaye devi Blackstone’a satılmış, işlem Ocak 2025’te kapanmıştı. Planlanan halka arz, Blackstone için görece hızlı bir çıkış anlamına geliyor. Ancak tüketici odaklı şirketlerin halka arzlarının son yıllarda sınırlı ilgi görmesi, süreçteki belirsizlikleri artırıyor. Verilere göre, sektörde ABD borsalarında 2021’de 17,4 milyar dolar toplanırken, sonrasında toplam hacim 15,6 milyar dolarda kaldı.

Ortalama şube cirosu 1,36 milyon dolar

Jersey Mike’s, 2022-2024 döneminde her yıl yaklaşık 300 şube açtı. Ortalama şube cirosu 2016’da 825 bin dolar iken, 2025 sonunda 1,36 milyon dolara yükseldi. Şirket, ABD’de 8 bin mağaza için potansiyel görüyor.