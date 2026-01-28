Netcad Yazılım halka arz oluyor! Talep toplama başladı, NETCD halka arzı ne zaman, fiyatı ne kadar? NETCD kaç lot verir? Halka arz kişi başı kaç lot düşer?

Türkiye merkezli yazılım şirketlerinden Netcad Yazılım Anonim Şirketi'nin (#NETCD) halka arz süreci bugün başladı.

Info Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arz kapsamında yatırımcı talepleri 28-29-30 Ocak tarihlerinde toplanacak.

Netcad Yazılım halka arz fiyatı ne kadar?

Halka arzda nominal değeri 1 TL olan C grubu paylar, 46,00 TL sabit fiyatla satışa sunuluyor. Toplamda 40 milyon TL nominal değerli payın halka arz edilmesi planlanıyor.

Kaç pay satılacak?

Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Netcad Yazılım'ın çıkarılmış sermayesi 125 milyon TL'den 137 milyon TL'ye yükseltilecek.

Bu kapsamda, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek 12 milyon adet C grubu paya ek olarak, mevcut ortaklara ait 28 milyon adet C grubu pay olmak üzere toplam 40 milyon adet pay yatırımcılarla buluşturulacak.

Satışa konu mevcut payların 24,5 milyon TL nominal değerli kısmının Eurocad S.à r.l.'ye, 3,5 milyon TL nominal değerli bölümünün ise Evon Yapı Proje İnşaat Mühendislik Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait olduğu bildirildi.

Halka arz geliri nerede kullanılacak?

Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arzdan elde edilecek fonun büyük bölümünün büyüme ve teknoloji odaklı yatırımlara yönlendirilmesi planlanıyor. Gelirin yaklaşık yüzde 75-85'inin Ar-Ge yatırımları ve buna bağlı işletme sermayesi ihtiyacında, yüzde 5-10'unun pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesinde, yüzde 10-15'inin ise fiziki ve teknolojik altyapı yatırımlarında kullanılması öngörülüyor.

Satmama taahhüdü var mı?

Netcad Yazılım ve mevcut ortaklar, halka arzın ardından 1 yıl boyunca bedelli veya bedelsiz sermaye artırımı yapılmaması, dolaşımdaki pay miktarını artıracak şekilde pay satışı gerçekleştirilmemesi ve yeni bir halka arz yapılmaması yönünde taahhütte bulundu.