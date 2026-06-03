Asya borsaları Japonya öncülüğünde yükseliyor, Nikkei rekor seviyeye tırmandı

Asya borsaları çarşamba günü Japonya piyasaları öncülüğünde pozitif bir seyir izliyor. Japonya piyasasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,91 artışla tarihi zirvesine ulaştı. Topix endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Yatırımcılar yen para birimini dolar karşısında 160 seviyesinde fiyatladı.

Avustralya piyasasında S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 0,32 kazançla sürdüryor. Hong Kong tarafında Hang Seng endeks vadeli kontratları 26.038,32 puanlık önceki kapanışının altında 25.853 puandan işlem görüyor. Güney Kore piyasaları resmi tatil sebebiyle çarşamba günü işleme kapalı kaldı.

Asya borsaları bölgesel riskleri şimdilik fiyatlamıyor

Orta Doğu bölgesindeki çatışmaları çözmeyi amaçlayan ABD ile İran arasındaki müzakereler piyasalarda belirsizlik yaratıyor. Yatırımcılar bölge genelinde teknoloji ve sanayi hisselerinde alımlara devam ediyor. Hindistan borsasında Sensex ve Nifty 50 endeksleri zayıf açılış sinyali veriyor. Gift Nifty vadeli kontratları önceki kapanışın 134 puan altında 23.469 seviyesinde hareket ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Senato Dış İlişkiler Komitesi önünde konuştu. Rubio İran yönetiminin Hürmüz Boğazı genelinde geniş alanlara mayın yerleştirdiğini iddia etti. Rubio 28 Şubat tarihinde başlayan İran çatışmasından beri ilk kez Kongre önüne çıktı. Uluslararası su yolu küresel petrol arzının yüzde 20 oranındaki kısmını taşıyor.

Ham petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon riskini artırdı

Emtia piyasalarında haziran vadeli Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 1,16 artışla 94,92 dolara tırmandı. Temmuz vadeli Brent petrolün varil fiyatı 96 dolar seviyesini aştı. Artan enerji maliyetleri Asya borsaları üzerinde enflasyonist baskı yaratma potansiyeli taşıyor.

New York borsasında S&P 500 ve Dow Jones Sanayi Endeksi salı gününü hafif yükselişle kapattı. Dow Jones Sanayi Endeksi 228,91 puan veya yüzde 0,45 artışla 51.307,79 puandan günü tamamladı. S&P 500 endeksi 9,94 puan veya yüzde 0,13 yükselerek 7.609,90 puana ulaştı. Nasdaq Bileşik Endeksi 7,09 puan veya yüzde 0,03 sınırlı artışla günü 27.093,90 puandan bitirdi.

Asya borsaları güçlü şirket karlarından destek alıyor

Yapay zeka sektörüne yönelik iyimserlik küresel endeksleri yukarı taşıdı. Petrol fiyatlarındaki tırmanış yatırımcıların enflasyon endişelerini artırdı. Yatırımcılar ABD Merkez Bankasının yıl sonundan önce faiz oranlarını yükselteceği beklentisini güçlendirdi. ABD Çalışma Bakanlığı istihdam verilerini açıkladı.

Profesyonel hizmetler sektöründeki hareketlilik açık iş sayısında beklenmedik bir artış yarattı. Finansal analist Hariprasad K küresel yatırımcıların temel ekonomik dayanıklılığa odaklandığını belirtti. Güçlü şirket kazançları hisse senedi varlıklarına yönelik talebi canlı tutuyor. Asya borsaları kısa vadeli jeopolitik risklere rağmen rasyonel büyüme verilerini takip ediyor.