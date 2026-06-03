New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artarak 51.307,79 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 artışla 7.609,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artarak 27.093,90 puana çıktı.

ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin haber akışı ve yapay zeka alanındaki gelişmelerin yarattığı iyimserlikle dün rekor seviyeleri gören endeksler, bugün de kapanışta pozitif bir seyir izledi.

Jeopolitik tarafta Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump İran'la müzakerelerin aralıksız sürdüğünü belirterek, İran'a "öyle ya da böyle bir anlaşma yapması" çağrısında bulundu.

Öte yandan Nvidia'nın Microsoft ile işbirliği içinde geliştirdiği ve gelişmiş yapay zeka uygulamalarını doğrudan bilgisayarlarda çalıştırabilen yeni nesil RTX Spark çipini tanıtması hafta başında piyasalardaki yapay zeka kaynaklı iyimserliği desteklemişti.

Microsoft da yıllık geliştirici konferansında, Nvidia'nın RTX Spark süper çipinin yer aldığı ve yapay zeka geliştiricilerine yönelik tasarlanan "Surface RTX Spark Dev Box" adlı yeni kompakt bilgisayarını tanıttı.

ABD'nin büyük teknoloji şirketlerinden Alphabet'in yapay zeka altyapısına yönelik yatırımlarını finanse etmek amacıyla toplam 80 milyar dolarlık sermaye artırımı planı açıklamasına karşın hisseleri yüzde 3,8 değer kaybetti.

Teknoloji şirketi Hewlett Packard Enterprise'ın (HPE) hisseleri ise beklentileri aşan finansal sonuçları ve güçlü görünümünün etkisiyle yüzde 19,5 yükseldi.

Marvell Technology'nin hisseleri de Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang'ın bir konferansta şirketi "bir sonraki trilyon dolarlık şirket" olarak nitelendirmesinin ardından yüzde 32,5 değer kazandı.

​​​​​​​Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzı ile ekonomiye etkilerine ilişkin endişeler sürerken, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler de yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi bugün yayımlanan JOLTS açık iş sayısı verileri, iş gücü piyasasının görünümüne ilişkin ipuçları vermesi açısından yakından takip edildi.

Buna göre, ABD'de JOLTS açık iş sayısı nisanda bir önceki aya kıyasla 731 bin artarak 7 milyon 618 bine ulaştı ve Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Para politikası cephesinde de ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ekonomik görünüme ilişkin belirsizlikler nedeniyle faiz oranlarını şimdilik sabit tutmanın makul olduğunu ancak yüksek seyreden enflasyon karşısında yakında adım atmak zorunda kalınabileceğini ifade etti.