Asya borsaları yapay zeka rallisiyle uçuşa geçti

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel teknoloji piyasalarında uzun süredir devam eden aşırı ısınma korkuları nihayet hafifliyor. Yatırımcılar yapay zeka sektöründeki yüksek değerlemelerden bir süredir ciddi endişe duyuyordu. Peki üretici devlerin bilançoları piyasaları sakinleştirmeye yetecek mi? Singapur merkezli gelişmeleri aktaran Reuters haber ajansı önemli veriler paylaştı.

Yarı iletken üreten büyük firmalar piyasalara taze bir nefes aldırdı. Çip üreticisi Micron hafıza kartları için büyük taahhütler topladı. Şirket müşterilerinden tam 22 milyar dolarlık sipariş sözleşmesi aldı. Qualcomm ise veri merkezlerinden yüksek kazanç sağlamayı hedefliyor.

Teknoloji hisselerinde sert yükseliş yaşandı

Hedeflenen yeni veri merkezi geliri 2029 yılına kadar 15 milyar doları bulacak. Finansal tahminler Asya genelindeki teknoloji hisselerine güçlü ivme kazandırdı. Yatırımcıların ilgisi bölgedeki hisse endekslerini yukarı taşıdı. Japonya ve Güney Kore borsalarında hızlı yükselişler görüldü.

Bölgesel hareketlilik küresel hisse senedi endekslerini doğrudan etkiledi. MSCI Asya Pasifik Japonya hariç endeksi yüzde 1,3 yükseldi. Japonya borsasının ana göstergesi Nikkei endeksi yüzde 2 değer kazandı. Güney Kore menşeili KOSPI endeksi ise yüzde 5,5 tırmandı.

Seul merkezli KOSPI endeksi 2026 yılında zaten yüksek performans gösteriyordu. Olumlu hava Amerika Birleşik Devletleri vadeli piyasalarına da yansıdı. S&P 500 endeksi vadeli kontratları yüzde 0,5 oranında arttı. Nasdaq Bileşik Endeksi vadeli işlemleri ise yüzde 1,8 fırladı.

Uzmanlar yapay zeka rallisi için temkinli



Piyasa analisti Tony Sycamore hisselerin çok ihtiyaç duyulan desteği bulduğunu söyledi. IG bünyesinde çalışan uzman mevcut pozisyonların dengeleneceğini düşünüyor. Sektörel dinamikler yakın vadede baskı altında kalabilir. Analistler yapay zeka rallisinin kalıcılığından şüphe ediyor.

Yatırımcılar aşırı yüksek hisse değerlemeleri nedeniyle tedirginlik yaşıyor. Sektörde Gucci etkisi olarak bilinen lüks tüketim çılgınlığı kaygı yaratıyor. Toparlanmanın sürmesi için makroekonomik verilerin destek vermesi gerekiyor. ATFX Global stratejisti Nick Twidale ise Micron verilerini olumlu buldu.

Sydney merkezli baş stratejist borsalarda kalıcı bir artış öngörüyor. Uzmanlar firmaların uzun vadeli kârlılık oranlarını sorgulamaya devam ediyor. Finans dünyası şirketlerin sonraki adımlarını şekillendirecek verileri bekliyor. Makroekonomik sinyaller ve piyasa duyarlılığı yakından izleniyor.

Hürmüz Boğazı rotasında tanker trafiği açıldı

Enerji piyasalarında küresel ölçekte rahatlatıcı gelişmeler öne çıkıyor. Hürmüz Boğazı üzerindeki gemi blokajı resmen sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran uzlaşma sağladı. Taraflar çatışmayı sonlandırmak için ilk anlaşmaya vardı.

Petrol taşıyan dev tankerler Hürmüz Boğazı rotasından çıkış yaptı. Arz endişelerinin hafiflemesi petrol fiyatlarında düşüş getirdi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 azalarak 73,34 dolara indi. Batı Teksas türü ham petrol ise yüzde 0,38 değer kaybetti.

Amerikan hafif petrolü WTI vadeli işlemlerde 70,07 dolardan satıldı. Enerji fiyatlarındaki düşüş küresel enflasyon baskısını azaltabilir. Yüksek seyreden fiyat seviyeleri ise merkez bankalarını zorluyor. Piyasalar Federal Rezerv bankasından faiz artışı bekliyor.

Küresel enflasyon ve döviz piyasaları hareketlendi

Yıl sonuna kadar yeni faiz artışları ihtimali masada kalmaya devam ediyor. Beklentiler küresel ölçekte Amerikan doları talebini güçlendiriyor. Doların değer kazanması altın talebini ise doğrudan frenliyor. Yatırımcılar mayıs ayı kişisel tüketim harcamaları verisine odaklandı.

Çekirdek PCE fiyat endeksinde aylık yüzde 0,3 artış bekleniyor. Yıllık çekirdek enflasyon oranının yüzde 3,4 seviyesine geleceği tahmin ediliyor. Aylık genel enflasyon beklentisi yüzde 0,5 düzeyinde bulunuyor. Yıllık genel enflasyonun ise yüzde 4,1 olacağı öngörülüyor.

Güçlenen dolar para piyasalarındaki baskıyı artırıyor. Japon yeni dolar karşısında 161,7 seviyesine kadar geriledi. Çok yıllı dip seviyeler Tokyo yönetimini yeni bir müdahaleye zorlayabilir. Dolar endeksi son seansta 101,80 zirvesini gördükten sonra 101,6 oldu.

Döviz piyasasındaki hareketler küresel ons altın fiyatlarını aşağı çekti. Değerli metal 4 bin dolar psikolojik sınırının altına indi. Spot altın piyasada şu sıralar 3 bin 990 dolardan alıcı buluyor. Yatırımcılar makroekonomik ve yasal düzenlemelerden gelecek net mesajları bekliyor.