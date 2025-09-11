Asya borsaları yükselişte: SoftBank hisseleri fırladı, Nikkei 225 tarihi zirveye çıktı

Asya borsalarında yeni işlem gününe alımlar damga vurdu. Tokyo’da Nikkei 225 endeksi, ABD’de faiz indirimi beklentilerinin yeniden güçlenmesi ve enflasyon verilerinin desteklemesiyle 44.396,95 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Endeks, teknoloji ve enerji hisselerinin katkısıyla şu sıralarda yüzde 0,81 artışla 44.191,15 seviyesinde işlem görüyor.

SoftBank öne çıktı

Rallinin en dikkat çekici kısmını SoftBank oluşturdu. Şirket hisseleri, iki gün üst üste yüzde 10’un üzerinde yükseliş kaydetti.

Bu artış, Wall Street Journal’ın OpenAI ile Oracle arasında 300 milyar dolarlık bulut bilişim anlaşması yapıldığını ortaya koyan haberinin ardından geldi. Oracle hisseleri de ABD’de yüzde 35,95 değer kazandı.

ORTUS Advisors’tan Andrew Jackson, “Yatırımcılar bunun Oracle ile olan bağlantısını fark ettikçe SoftBank’ın güzel bir yükseliş yaşayacağını bekleyin” değerlendirmesinde bulundu.

Jackson, SoftBank’ın ABD hükümeti destekli Stargate programı aracılığıyla Oracle ile bağlarına dikkat çekti. Ocak ayında Başkan Trump’ın duyurduğu 500 milyar dolarlık girişimde Sam Altman, Larry Ellison ve Masayoshi Son da yer almıştı.

Asya’nın diğer borsaları

* Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,12, CSI 300 yüzde 1,8 yükseldi.

* Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,27 geriledi.

* Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0,65 artıda seyrediyor.