Bulut bilişimde tarihi iş birliği: OpenAI ile Oracle’dan 300 milyar dolarlık anlaşma!

Teknoloji dünyasında tarihi bir ortaklık duyuruldu. OpenAI ile Oracle, yapay zeka veri merkezi yatırımlarının hız kazandığı bir dönemde yaklaşık 300 milyar dolarlık bulut bilişim anlaşması yaptı.

5 yıllık dev sözleşme

Wall Street Journal’ın haberine göre anlaşma, beş yıl boyunca OpenAI’ın genişleyen yapay zeka operasyonlarını Oracle’ın bulut altyapısıyla desteklemesini kapsıyor.

Anlaşma kapsamında Oracle, OpenAI’a 4,5 gigawatt kapasite sağlayacak. Bu rakam, tarihteki en büyük bilgi işlem anlaşmalarından biri olarak öne çıkıyor.

Bulut pazarında Amazon Web Services, Microsoft Azure ve Google Cloud gibi devlerle rekabet eden Oracle için bu iş birliği büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Tarihi rekor

Beş yıl için 300 milyar dolar değerindeki bu anlaşma, bulut bilişim tarihinin en büyük sözleşmelerinden biri olarak kayda geçti.