Batıçim’in Aliağa’daki çimento yatırımı için ÇED onayı çıktı

Ege Bölgesi’nin köklü sanayi gruplarından Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun amiral gemisi Batıçim Batı Anadolu Çimento A.Ş., İzmir Aliağa’da hayata geçirmeyi planladığı çimento öğütme ve paketleme tesisi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) onayını aldı. Yıllık toplam 3,5 milyon ton kapasiteli yatırım, grubun ihracat odaklı büyüme stratejisinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Limana yakınlıkla lojistik avantaj

Aliağa’da “limanın içinde üretim” modeliyle faaliyet gösterecek tesis, denizyolu taşımacılığına doğrudan erişim sağlayarak lojistik maliyetleri önemli ölçüde azaltacak. Nakliye süreçlerinin optimize edilmesiyle Batıçim’in özellikle ABD, Kanada, Güney Avrupa ve Akdeniz havzasındaki pazarlara daha hızlı ve rekabetçi ulaşması amaçlanıyor. Aynı zamanda lojistik kaynaklı karbon salımının düşürülmesiyle sürdürülebilir üretime katkı sağlanması bekleniyor.

İki fazlı kapasite artışı

Proje iki faz halinde planlanıyor. İlk fazda tesisin yıllık 1 milyon 750 bin – 2 milyon ton civarında kapasiteyle devreye alınması, tamamlandığında ise 3,5 milyon tonluk toplam kapasiteye ulaşması öngörülüyor. Yatırımın tamamlanmasıyla Batı Anadolu Şirketler Topluluğu’nun mevcut 5,8 milyon tonluk üretim kapasitesi yaklaşık yüzde 60 artacak.

İhracat payında güçlü hedef

Batıçim, Aliağa yatırımıyla mevcut satış hacmini 4,9 milyon ton seviyesine taşımayı, ihracatın toplam satışlar içindeki payını ise orta vadede yüzde 45–50 bandına yükseltmeyi hedefliyor. Projenin 2027–2028 döneminde devreye alınması planlanırken, bölge ekonomisine istihdam, ihracat ve tedarik zinciri açısından çok yönlü katkılar sağlaması bekleniyor.

“Gelecek vizyonumuz açısından kritik”

Batı Anadolu Şirketler Topluluğu Üretim Operasyon Grup Başkanı Caner Türkyener, yatırımın önemine dikkat çekerek, çimentonun lojistik maliyetlerle şekillenen bir ürün olduğunu ve Aliağa tesisinin limana doğrudan erişimiyle Batıçim’e ciddi bir rekabet avantajı kazandıracağını vurguladı. Türkyener, yatırımın hem grubun hem de Türkiye’nin ihracat hedeflerine güçlü katkı sunacağını ifade etti.