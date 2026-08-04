Avrupa hisseleri rekor seviyelere yaklaştı

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Avrupa hisse senedi piyasaları salı günü şirket bilançolarının desteğiyle yükseldi. HSBC ve Bayer'in beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçları yatırımcı iştahını artırırken, tüketici sektöründeki zayıflık ve jeopolitik riskler piyasalardaki iyimserliği sınırladı.

Pan-Avrupa STOXX 600 endeksi sabah işlemlerinde yüzde 0,4 yükselerek hafta sonu gördüğü tarihi zirveye yakın seyretti.

Ülke endekslerinde de pozitif görünüm öne çıktı. Almanya'nın DAX ve Fransa'nın CAC 40 endeksleri yüzde 0,6, İngiltere'nin FTSE 100 endeksi yüzde 0,5, İtalya'nın FTSE MIB endeksi ise yüzde 0,7 değer kazandı.

Analistler, güçlü ikinci çeyrek bilançoları ve enerji fiyatlarındaki gerilemenin Avrupa hisselerini desteklemeye devam ettiğini belirtirken, makroekonomik belirsizliklerin şimdilik fiyatlamalar üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığını ifade ediyor.

Tüketici şirketlerinde baskı sürüyor

Tüketici sektöründe ise tablo daha zayıf kaldı. Nivea'nın üreticisi Beiersdorf, zayıflayan tüketici talebi nedeniyle 2026 yılı satış beklentisini aşağı çekmesinin ardından yüzde 1,1 değer kaybetti.

Lüks moda markası Salvatore Ferragamo da ilk yarı finansal sonuçlarının ardından yüzde 8,5 gerileyerek günün en fazla değer kaybeden hisseleri arasında yer aldı.

Gözler teknoloji şirketlerinin bilançolarında

Piyasalarda şimdi dikkatler ABD'de açıklanacak teknoloji şirketi bilançolarına çevrildi. Yatırımcılar özellikle çip üreticisi AMD'nin sonuçlarını yakından izlerken, SpaceX'e ilişkin finansal gelişmelerin de teknoloji sektöründeki risk iştahı açısından önemli sinyaller vermesi bekleniyor.

Öte yandan petrol fiyatları da önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından toparlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile diplomatik temaslara ilişkin açıklamaları piyasaları desteklerken, Hürmüz Boğazı'ndaki taşımacılığın yavaşlaması arz endişelerini canlı tutmaya devam etti.