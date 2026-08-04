Küresel borsalar veri ve bilanço sınavına giriyor

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Küresel borsalar, petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon kaygılarını hafifletmesiyle pozitif bir güne hazırlanıyor. Ancak ABD ekonomisinden gelen güçlü sinyaller Fed’in faiz artırabileceği beklentisini canlı tutarak yükselişin önündeki temel risk olmayı sürdürüyor.

Wall Street’te rekor kapanış

ABD borsaları haftanın ilk işlem gününü güçlü yükselişle tamamladı. Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,3 artarak 53 bin 178 puanla rekor kapanış gerçekleştirirken S&P 500 yüzde 1,5 yükselerek 7 bin 600 puana ulaştı.

Teknoloji hisselerindeki alımların güçlenmesiyle Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,1 değer kazandı. Petrol fiyatlarının gerilemesi; ulaşım, havacılık ve yüksek enerji maliyetlerinden etkilenen şirket hisselerini destekledi.

ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların yeniden gündeme gelmesi ve Washington’ın yeni bir askeri operasyonu ertelemesi, enerji arzına ilişkin endişeleri sınırladı. Brent petrol önceki gün sert gerilemesinin ardından Asya işlemlerinde yüzde 0,6 yükselerek 84,29 dolara çıktı ancak üç haftanın en düşük seviyelerine yakın kaldı.

Güçlü ekonomi Fed beklentisini değiştirdi

Borsalardaki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme ABD imalat sektöründen geldi. Temmuz ayı ISM imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi 53,3’ten 55,6’ya çıkarak dört yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştı.

Yeni siparişler ve üretim artarken imalat sektöründeki istihdam göstergesi de 33 ay sonra ilk kez büyüme bölgesine geçti. Güçlü veriler ekonomik durgunluk kaygılarını azaltırken Fed’in faizleri artırabileceği beklentisini yeniden güçlendirdi.

Para piyasalarında Fed’in eylül toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 65’e yaklaştı. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,68 çevresinde seyrederken dolar endeksi iki ayın düşük seviyelerine yakın kaldı.

Bu görünüm küresel borsalar açısından iki yönlü bir tablo oluşturuyor. Ekonomik büyümenin güçlü kalması şirket gelirlerini destekliyor ancak faizlerin yeniden yükselmesi, özellikle yüksek değerlemelere sahip teknoloji hisseleri üzerinde baskı yaratabilir.

Asya’da Güney Kore öne çıktı

Wall Street’teki güçlü kapanışın ardından Asya borsalarında sınırlı pozitif bir seyir izlendi. Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik Endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,1’e ulaşan kazançla bölgenin en güçlü piyasası oldu. Ülkede yıllık enflasyonun temmuzda yüzde 3,2’den yüzde 2,8’e gerilemesi, faiz baskısının hafifleyebileceği beklentisini destekledi.

Japonya’da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,3 geriledi. Doların yen karşısında yeniden değer kazanması ihracatçı şirketleri desteklese de son dönemde döviz piyasasına yapılan müdahalelerin yarattığı belirsizlik Japon hisselerinde alımları sınırladı.

Avustralya’da hane halkı harcamalarının haziranda aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 6 artması, tüketimin tahminlerden daha güçlü kaldığını gösterdi.

Avrupa vadelileri pozitif açılışa işaret etti

Avrupa endeks vadeli kontratlarında sabah saatlerinde yükseliş görüldü. Euro Stoxx 50 vadeli endeksi yüzde 1’e yaklaşan artış gösterirken DAX vadeli kontratları da önceki kapanış seviyesinin üzerinde seyretti.

Avrupa borsaları önceki günü petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD-İran hattındaki diplomasi beklentileriyle yükselişle tamamlamıştı. Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 0,5 artarak rekor seviyesine yakın kapanmıştı.

Enerji şirketleri petrol fiyatlarındaki gerileme nedeniyle baskı altında kalırken havacılık, seyahat, sanayi ve teknoloji hisseleri yükselişe öncülük etti.

Avrupa’da bugün Fransa’nın bütçe dengesi, İspanya’nın işsizlik değişimi ve İtalya’nın perakende satış verileri izlenecek. Verilerin bölge ekonomisindeki büyüme ve tüketim görünümüne ilişkin yeni sinyal vermesi bekleniyor.

ABD vadelilerinde temkinli yükseliş

Wall Street’teki rekor kapanışın ardından ABD vadeli endeksleri yeni güne sınırlı yükselişle başladı. S&P 500 vadeli kontratı yüzde 0,1, Nasdaq 100 vadeli kontratı ise yaklaşık yüzde 0,3 değer kazandı.

Yatırımcılar önceki günkü güçlü yükselişin ardından yeni pozisyon almak için ekonomik verileri ve şirket bilançolarını bekliyor.

Teknoloji hisselerinde yapay zekâ yatırımlarının kârlılığa ne ölçüde yansıdığı, sanayi şirketlerinde ise enerji, ham madde ve nakliye maliyetlerinin sonuçlar üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.

Gözler ABD istihdam verisinde

Günün en önemli verilerinden ABD dış ticaret dengesi saat 15.30’da açıklanacak. Ülkenin dış ticaret açığının haziranda 77,6 milyar dolardan 73 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.

Saat 17.00’de açıklanacak JOLTS açık iş sayısının 7 milyon 594 binden 7 milyon 450 bine düşeceği tahmin ediliyor. Açık iş sayısındaki gerileme, işgücü piyasasının kademeli olarak soğuduğu yönündeki beklentileri destekleyebilir.

Aynı saatte yayımlanacak fabrika siparişlerinin ise mayıstaki yüzde 1,3’lük düşüşün ardından haziranda yüzde 0,2 artması bekleniyor.

Beklentilerden güçlü bir istihdam verisi Fed’in faiz artırımına ilişkin fiyatlamaları artırabilir. Zayıf bir veri ise tahvil faizlerini düşürerek teknoloji hisselerine yeni destek sağlayabilir.

Dev şirketlerden bilanço yağmuru

Şirket bilançoları da küresel borsaların yönü açısından belirleyici olacak. ABD piyasaları açılmadan önce Caterpillar, McDonald’s, Pfizer, Merck ve BP’nin finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

Piyasa kapanışının ardından ise AMD ve SpaceX bilançoları takip edilecek. AMD’nin sonuçlarında yapay zekâ çiplerine yönelik talep ve veri merkezi gelirleri öne çıkacak.

SpaceX’in halka arz sonrasındaki ilk finansal sonuçlarında Starlink abone sayısı, fırlatma faaliyetleri ve yatırım harcamaları yakından izlenecek.

Günün geri kalanında ABD-İran hattından gelecek mesajlar, petrol fiyatları, tahvil faizleri ve şirketlerin gelecek döneme ilişkin tahminleri küresel borsaların yönünü belirleyen ana başlıklar olacak.