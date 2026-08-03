ARD Grup Bilişim (ARDYZ) 163,5 milyon TL’lik sözleşme imzaladı
ARD Grup Bilişim, eğitim kurumlarının güvenliğinde kullanılacak ürünlerin tedariki için bir kamu kurumuyla 163,5 milyon TL’lik sözleşme imzaladı. Teslimatların şirketin ciro ve kârlılığına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
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ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ (ARDYZ), bir kamu kurumuyla güvenlik ürünlerinin tedarikine ilişkin KDV hariç 163 milyon 500 bin TL bedelli sözleşme imzaladı.
Sözleşme kapsamında tedarik edilecek ürünler, eğitim kurumlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılacak. Yeni iş ilişkisinin başlangıç tarihi 31 Temmuz 2026 olarak açıklandı.
Şirket, sözleşme kapsamındaki teslimatların ciro ve kârlılık üzerinde olumlu katkı oluşturmasını bekliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ