Batıçim’de (BTCIM) Bornova fabrikasının işletmesi bağlı ortaklığa devredildi

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Batıçim Batı Anadolu Sanayi ve Ticaret AŞ (BTCIM), İzmir’in Bornova ilçesinde bulunan çimento fabrikasının işletmesini bağlı ortaklığı Batıçim Çimento Sanayi AŞ’ye devretti. Üç yıl süreli işletme devir sözleşmesi 31 Temmuz 2026 tarihinde imzalandı.

Şirketin açıklamasına göre üretim ve yardımcı tesisler, depolama alanları, laboratuvarlar, yükleme sistemleri, makine ve ekipmanlar ile devredilebilir ruhsatlar, lisanslar, satış ve tedarik sözleşmeleri işletme bütünlüğü içinde bağlı ortaklık tarafından kullanılacak.

Bornova Fabrikası’ndaki klinker, çimento, hazır bağlayıcı ve yan ürün üretimi ile satış faaliyetleri, 1 Ağustos 2026’dan itibaren Batıçim Çimento Sanayi AŞ tarafından aynı tesiste kesintisiz şekilde sürdürülüyor. İşletme devri, 11 Mayıs 2026 tarihli değerleme raporu doğrultusunda gerçekleştirildi.