Palantir’in geliri yüzde 93 arttı, 2026 hedefi yükseldi

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Yapay zekâ ve veri analitiği şirketi Palantir Technologies, ABD’de hem kamu kurumlarından hem de özel şirketlerden gelen güçlü taleple ikinci çeyrekte büyümesini hızlandırdı. Beklentileri aşan sonuçların ardından şirket, 2026 gelir tahminini bir kez daha yukarı çekti.

Palantir’in geliri yüzde 93 arttı

Palantir’in 2026’nın ikinci çeyreğindeki toplam geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 93 artarak 1 milyar 935 milyon dolara ulaştı.

Şirket böylece analistlerin yaklaşık 1,8 milyar dolarlık ortalama gelir beklentisini geride bıraktı. Çeyreklik bazdaki gelir artışı da yüzde 19 olarak gerçekleşti.

Palantir’in hisse başına düzeltilmiş kârı 41 sente yükseldi. Piyasa beklentisi 35 sent civarında bulunuyordu.

Şirketin net kârı ise 1 milyar 62 milyon dolara ulaştı. Operasyonlardan elde edilen nakit 1 milyar 216 milyon dolar, düzeltilmiş serbest nakit akışı da 1 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ABD’de iki gelir kanalı aynı anda hızlandı

Palantir’in bilançosundaki en güçlü büyüme ABD faaliyetlerinden geldi. Şirketin ABD’deki toplam geliri yüzde 115 artarak 1 milyar 573 milyon dolara çıktı.

ABD’de özel şirketlerden elde edilen ticari gelir yüzde 149 artışla 764 milyon dolara ulaştı. Şirketlerin yapay zekâyı deneme projelerinin ötesine taşıyarak üretim, finans, sağlık ve lojistik gibi alanlarda kullanmaya başlaması talebi destekledi.

ABD hükümetinden elde edilen gelir ise yüzde 90 yükselerek 809 milyon dolara çıktı. Savunma, istihbarat ve kamu kurumlarının yapay zekâ destekli veri analizi sistemlerine yönelik harcamaları büyümenin önemli kaynaklarından biri oldu.

ABD faaliyetleri, Palantir’in toplam gelirinin yaklaşık yüzde 81’ini oluşturdu. Bu görünüm, şirketin büyümesinin giderek daha fazla iç pazara dayandığını gösterdi.

Büyük sözleşmeler bilançoyu güçlendirdi

Palantir ikinci çeyrekte değeri en az 1 milyon dolar olan 220 sözleşme imzaladı. Bunların 98’inin büyüklüğü 5 milyon doları, 73’ünün büyüklüğü ise 10 milyon doları aştı.

Dönem içinde imzalanan sözleşmelerin toplam değeri yüzde 49 artarak 3 milyar 373 milyon dolara ulaştı.

ABD ticari faaliyetlerinde imzalanan sözleşmelerin toplam değeri ise yüzde 153 artışla 2 milyar 132 milyon dolara çıktı.

Mevcut sözleşmelerin gelecekte gelire dönüşmesi beklenen kısmı da büyümeye devam etti. ABD ticari faaliyetlerindeki kalan sözleşme değeri yüzde 124 artarak 6 milyar 238 milyon dolara yükseldi.

Bu tablo, Palantir’in yalnızca mevcut çeyrekte değil, önümüzdeki dönemlerde de yüksek gelir büyümesini sürdürebilecek bir sipariş birikimine sahip olduğuna işaret etti.

Yıl sonu hedefi 500 milyon dolar artırıldı

Palantir, güçlü ikinci çeyrek sonuçlarının ardından 2026 yılı gelir tahminini 8 milyar 150 milyon dolar ile 8 milyar 158 milyon dolar aralığına yükseltti.

Şirketin önceki beklentisi 7 milyar 650 milyon dolar ile 7 milyar 662 milyon dolar arasındaydı. Böylece gelir tahmininin üst sınırı yaklaşık 500 milyon dolar artırılmış oldu.

ABD ticari faaliyetlerinden beklenen yıllık gelir de 3 milyar 424 milyon doların üzerine çıkarıldı. Bu tahmin, söz konusu alanda en az yüzde 134 büyümeye işaret ediyor.

Şirket, üçüncü çeyrekte 2 milyar 160 milyon dolar ile 2 milyar 164 milyon dolar arasında gelir bekliyor. Piyasa tahminleri ise yaklaşık 2 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Palantir ayrıca 2026 yılı için düzeltilmiş faaliyet kârı beklentisini 4 milyar 889 milyon dolar ile 4 milyar 897 milyon dolar aralığına yükseltti.

Serbest nakit akışı tahmini de 4,5 milyar dolar ile 4,7 milyar dolar arasında belirlendi.

Askeri teknoloji şirketlere taşınıyor

Palantir uzun yıllar boyunca savunma, istihbarat ve kamu kurumlarına sunduğu veri analitiği sistemleriyle tanındı. Şirket son dönemde askeri ve kamusal alanda geliştirdiği yapay zekâ altyapısını özel şirketlere de taşıyor.

Palantir’in yapay zekâ platformu, şirketlerin kendi verilerini kullanarak farklı yapay zekâ modellerini operasyonlarına entegre etmesine imkân sağlıyor.

Şirketin yönetimi, müşterilerin verileri ve karar süreçleri üzerindeki kontrolünü korumasını “yapay zekâ egemenliği” yaklaşımıyla öne çıkarıyor.

Palantir Üst Yöneticisi Alex Karp, müşterilerin ticari avantaj sağlayan verilerinin başka yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılmaması gerektiğini savunuyor.

Bu yaklaşım özellikle veri güvenliği, ticari sırlar ve kritik altyapı konusunda hassas olan şirketler ile kamu kurumlarının ilgisini çekiyor.

Jeopolitik gerilim hükümet talebini artırdı

Savunma teknolojilerine yönelik küresel talebin yükselmesi, Palantir’in hükümet gelirlerini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Modern savaşlarda uydu görüntülerinin, insansız sistemlerin ve sahadan gelen verilerin aynı anda analiz edilmesi giderek daha önemli hale geliyor.

Palantir’in yazılımları, farklı kaynaklardan gelen verilerin birleştirilmesi, operasyonel kararların hızlandırılması ve sahadaki gelişmelerin gerçek zamanlı izlenmesi amacıyla kullanılıyor.

Şirket ayrıca otonom savunma sistemleri geliştiren Anduril ile birlikte ABD’nin Golden Dome füze savunma girişimine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Küresel savunma bütçelerindeki artış ve jeopolitik belirsizliklerin devam etmesi, Palantir’in kamu kurumlarıyla yürüttüğü faaliyetler için yeni büyüme alanları oluşturabilir.

Avrupa’da bağımlılık tartışması büyüyor

Palantir ABD’de hızlı büyürken Avrupa’daki faaliyetlerinde daha karmaşık bir tabloyla karşılaşıyor.

Avrupa ülkeleri, güvenlik ve istihbarat kurumlarında kullanılan kritik yazılımlarda Amerikan teknoloji şirketlerine bağımlılığı azaltmayı tartışıyor.

Fransa’nın iç istihbarat kurumu, Palantir’in bazı sistemlerini yerli teknoloji şirketi ChapsVision’ın ürünleriyle değiştirmeye hazırlanıyor.

Şirketin Londra polisiyle yaptığı iki yıllık ve 50 milyon sterlin değerindeki sözleşme de itirazlarla karşılaştı. Palantir, sözleşmenin engellenmesine yönelik karara karşı hukuki mücadele yürütüyor.

Avrupa’daki veri egemenliği tartışmaları Palantir’in bölgedeki büyümesini sınırlayabilir. Buna karşılık şirketin ABD’deki kamu ve ticari faaliyetlerinde sağladığı yüksek büyüme, bu baskıyı şimdilik dengeliyor.

Hisseler kapanış sonrasında sıçradı

Palantir hisseleri, bilanço ve yükseltilen tahminlerin ardından piyasa kapanışı sonrasındaki işlemlerde yüzde 14’e kadar değer kazandı.

Yatırımcıların olumlu tepkisinde, gelir büyümesinin hızlanması, sözleşme hacminin artması ve şirketin tahminlerini beklentilerin üzerine çıkarması etkili oldu.

Bununla birlikte Palantir’in yüksek piyasa değerlemesi ve kamu kurumlarıyla yürüttüğü faaliyetlere yönelik tartışmalar risk oluşturmaya devam ediyor.

Şirketin önümüzdeki dönemde karşılaşacağı temel sınav, ABD’deki hızlı büyümeyi sürdürürken Avrupa’daki bağımlılık ve veri güvenliği tartışmalarını nasıl yöneteceği olacak.