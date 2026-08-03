Nivea’da satış freni büyüdü,  2026 hedefleri düşürüldü

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Nivea markasının beklenen hızda toparlanamaması, Beiersdorf’un (BEI) 2026 hedeflerini yeniden yazmasına neden oldu. Alman tüketici ürünleri şirketi, daha önce satışların yatay kalmasını veya sınırlı büyümesini beklerken artık organik satışlarda düşük tek haneli düşüş öngörüyor.

Beklenti indirimi yalnızca satış tarafıyla sınırlı kalmadı. Şirket, özel kalemler hariç faaliyet kârı marjı hedefini de yüzde 11,8’e çekti. Önceki tahmin, marjın 2025’teki yüzde 14 seviyesinin yalnızca biraz altında kalması yönündeydi.

Yeni tahmin, Nivea’nın şirket bilançosundaki ağırlığı nedeniyle önem taşıyor. Beiersdorf’un en büyük markası olan Nivea, 2025 yılında 5,5 milyar euroyu aşan satış üretmişti. Markadaki yavaşlama, Eucerin ve Aquaphor gibi hızlı büyüyen ürünlerin katkısına rağmen grubun genel hesabını aşağı çekti.

Nivea toparlanması gecikti

Beiersdorf, 2026’ya zayıf bir başlangıç yapmıştı. Grubun ilk çeyrek organik satışları yüzde 4,6 gerilerken toplam satışlar 2,48 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Tüketici ürünleri bölümündeki organik düşüş yüzde 4,7 oldu. Bu bölümün satışları 2,25 milyar eurodan 2,08 milyar euroya indi.

Asıl baskı Nivea’da görüldü. Markanın organik satışları ilk çeyrekte yüzde 7 azalırken nominal satışları 1,48 milyar eurodan 1,34 milyar euroya geriledi.

Şirket nisan ayında ilk çeyrekteki zayıflığın geçici olmasını beklediğini ve yıllık hedeflerini koruduğunu açıklamıştı. Ancak Nivea’daki toparlanmanın planlanandan daha yavaş ilerlemesi, birkaç ay sonra beklentinin aşağı çekilmesine yol açtı.

Nivea’nın performansını zayıflatan unsurlar arasında geniş kitlelere yönelik cilt bakım pazarındaki yavaşlama, Avrupa’daki ticari baskılar ve yeni ürünlerin mağaza satışlarına beklenen hızda yansımaması bulunuyor.

Şirket, Çin’de yürüttüğü yeniden yapılanmanın ve bazı ürün kategorilerine verilen ağırlığın da geçiş döneminde satışları baskıladığını belirtiyor.

Marj hedefi yüzde 11,8’e indi

Beiersdorf’un beklenti değişikliğinde satışların yanında yeni harcamalar da etkili oldu. Şirket, tüketiciyle doğrudan temas eden faaliyetlere ilave yatırım yapacağını bildirdi.

Bu yatırımların pazarlama, ürün geliştirme, marka iletişimi ve yerel satış uygulamalarına yönelmesi bekleniyor. Amaç Nivea’nın farklı pazarlardaki tüketici taleplerine daha hızlı cevap verebilmesini sağlamak.

Yatırım programı uzun vadeli büyümeyi desteklemeyi hedeflese de kısa vadede kâr marjını aşağı çekiyor. Özel kalemler hariç faaliyet kârı marjı için açıklanan yüzde 11,8’lik yeni hedef, geçen yılki yüzde 14 seviyesine göre 2,2 puanlık kayba işaret ediyor.

Beiersdorf 2025 yılında 9,85 milyar euro satış ve 1,38 milyar euro düzeltilmiş faaliyet kârı elde etmişti. Organik satışlar yüzde 2,4 büyürken nominal satışlar önceki yıla yakın kalmıştı.

Şirketin 2025’te ulaştığı yüzde 14’lük marj, maliyet kontrolü ve operasyonel verimlilikle desteklenmişti. Ancak 2026’da satışların gerilemesi, sabit maliyetlerin daha sınırlı satış hacmine dağılmasına yol açacak.

Hammadde fiyatları, döviz hareketleri ve yoğunlaşan promosyon faaliyetleri de marj üzerindeki baskıyı artırıyor. Büyük üreticiler hacmi korumak için kampanyalara ağırlık verirken yerel ve bağımsız markaların rekabeti fiyatlama gücünü sınırlıyor.

Eucerin büyüdü, Nivea ayrıştı

Beiersdorf’un markaları aynı yönde hareket etmiyor. Nivea ve lüks cilt bakım markası La Prairie zayıflarken dermatolojik ürün grubu büyümeyi sürdürüyor.

Eucerin ve Aquaphor markalarını içeren Derma bölümünün organik satışları ilk çeyrekte yüzde 8,2 arttı. Satışlar nominal olarak 443 milyon eurodan 459 milyon euroya yükseldi.

La Prairie’nin organik satışları ise yüzde 14,9 geriledi. ABD’deki mağaza kanalındaki aksaklıklar ve Çin’deki seyahat perakendeciliğinin zayıf seyri lüks markanın performansını baskıladı.

Hansaplast ve Elastoplast ürünlerini kapsayan sağlık bölümünde yüzde 1,9 organik büyüme kaydedildi. Tesa bölümündeki organik satış düşüşü ise yüzde 4,3 oldu.

Markalar arasındaki ayrışma, şirketin temel sorununu da gösteriyor. Daha yüksek fiyatlı ve bilimsel içerik iddiası taşıyan dermatolojik ürünlerde talep güçlü kalırken geniş kitleye hitap eden cilt bakım pazarında tüketiciler daha temkinli davranıyor.

Nivea’nın 2025’teki organik büyümesi yalnızca yüzde 0,9’da kalmıştı. Marka buna rağmen 5,53 milyar euroluk satışla grubun en büyük gelir kaynağı olmayı sürdürdü.

Beiersdorf, Nivea portföyünü yeniden dengelemek için yüz bakımının yanında vücut bakımı, deodorant ve daha erişilebilir fiyatlı ürünlere yeniden ağırlık veriyor. Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Brezilya gibi pazarlara yerel ürün ve pazarlama kararlarında daha fazla esneklik tanınması planlanıyor.

Büyüme için 2027 işaret edildi

Şirket, 2026’daki gerilemenin kalıcı olmasını beklemiyor. Yeni yol haritasına göre satışlarda büyümeye 2027 yılında dönülmesi ve faaliyet kârı marjının istikrar kazanması hedefleniyor.

Beiersdorf, 2028’den itibaren pazar ortalamasının üzerinde satış büyümesi bekliyor. Kâr marjının da aynı dönemden itibaren düzenli biçimde iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Bu planın başarısı büyük ölçüde Nivea’nın yeniden büyümeye dönmesine bağlı olacak. Derma bölümü hızlı büyüse de Nivea’nın satış büyüklüğünü kısa sürede telafi edecek ölçekte bulunmuyor.

Şirketin önündeki diğer sınav, yatırımları artırırken marj kaybını kontrol altında tutmak olacak. Pazarlama harcamalarının satışa dönüşmemesi hâlinde yüzde 11,8’lik yeni hedef üzerinde de baskı oluşabilir.

Tüketici talebinin seyri, Avrupa’daki promosyon rekabeti, Çin pazarındaki toparlanma ve yeni Nivea ürünlerinin mağaza performansı yılın kalan bölümünde izlenecek.

Beiersdorf’un 2027 büyüme hedefinin gerçekçi olup olmadığını ise Nivea satışlarındaki yön, Derma bölümünün büyüme hızı ve faaliyet kârı marjındaki gelişme gösterecek.