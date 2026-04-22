Borsa güne yükselişle başladı, gözler TCMB’nin faiz kararında
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dünkü satış ağırlıklı seyrin ardından yeni güne yüzde 0,58 yükselişle 14.458,89 puandan başladı. Küresel piyasalarda ABD/İsrail-İran savaşına ilişkin belirsizlikler sürerken, yurt içinde yatırımcıların odağında bugün açıklanacak TCMB faiz kararı bulunuyor.
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 14.375,40 puandan tamamladı.
Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 83,49 puan ve yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,42 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,31 ile tekstil deri oldu.
Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.