Borsa günü düşüşle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 133,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 176,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,40 ile bilişim, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,27 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki gerilimin enerji koridorları üzerindeki riskleri, yapay zeka temasının sürdürülebilir olup olmadığına yönelik soru işaretleri ve tarifelerin yeniden gündeme gelmesi fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı, Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi ve büyüme verileri ile İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.100 ve 14.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.