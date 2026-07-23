Bulls Girişim (BULGS) bedelsiz için düğmeye bastı

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Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (BULGS), yüzde 646,26865 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına karar verdi. Yönetim kurulunun 23 Temmuz 2026 tarihli kararına göre şirket sermayesi 1 milyar 732 milyon TL artırılacak.

İşlemin tamamlanması hâlinde BULGS’un 268 milyon TL olan çıkarılmış sermayesi 2 milyar TL’ye ulaşacak. Artırılan sermayenin tamamı şirketin özkaynak hesaplarında bulunan tutarlardan karşılanacak.

Karar, doğrudan bedelsiz pay dağıtımının başlayacağı anlamına gelmiyor. İşlemin doğası gereği şirketin önce Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili kurumlar nezdindeki başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor.

Sermaye 268 milyon TL’den 2 milyar TL’ye çıkacak

Şirketin bedelsiz sermaye artırımı için belirlediği toplam tutar 1 milyar 732 milyon TL oldu. Böylece mevcut sermayeye yaklaşık 6,46 katı kadar yeni nominal sermaye eklenecek.

Artırım sonrasında şirketin sermayesi mevcut seviyesinin yaklaşık 7,46 katına çıkacak. Mevcut ortakların şirketteki pay oranlarında ise yalnızca bedelsiz işlem nedeniyle değişiklik olmayacak.

Bulls Girişim’in 1 milyar TL olan kayıtlı sermaye tavanı, ulaşılmak istenen 2 milyar TL’lik sermayenin altında bulunuyor. Yönetim kurulu bu nedenle ilgili tebliğde yer alan hükümden yararlanarak kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus aşılmasını kararlaştırdı.

Bedelsiz sermaye artırımı üç kaynaktan gelecek

Artırılacak 1 milyar 732 milyon TL’nin en büyük bölümü geçmiş yıl kârlarından karşılanacak. Şirket, geçmiş yıl kârlarından 872 milyon 87 bin 696,22 TL’yi sermayeye ekleyecek.

Emisyon primi ve paylara ilişkin primler hesabından 696 milyon 456 bin 456,93 TL aktarılacak. Özsermaye enflasyon düzeltme farklarından kullanılacak tutar ise 163 milyon 455 bin 846,85 TL olacak.

Üç özkaynak kaleminden aktarılacak tutarların toplamı, sermaye artışının tamamına karşılık gelen 1 milyar 732 milyon TL’ye ulaşıyor. Şirket ortaklarından nakit ödeme talep edilmeyecek.

100 lota kaç yeni pay düşecek?

Yüzde 646,26865 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcının elindeki her 100 pay için yaklaşık 646,27 adet yeni pay alması anlamına geliyor. İşlemin tamamlanmasının ardından 100 paya sahip bir yatırımcının toplam pay adedi yaklaşık 746,27 olacak.

Pay sayısındaki artış yatırımcıya aynı oranda otomatik kazanç sağlamayacak. Bedelsiz payların hesaplara geçtiği hak kullanım tarihinde hisse fiyatı, artan pay sayısına göre teorik olarak düzeltilecek.

Örneğin şirketin piyasa değeri değişmezse, işlem öncesindeki pay fiyatı yaklaşık 7,46’ya bölünerek teorik düzeltilmiş fiyat hesaplanacak. Yatırımcının pay adedi artarken şirketteki ortaklık oranı aynı kalacak.

Pay grupları korunacak

Şirketin sermayesinde işlem görmeyen A Grubu nama yazılı paylar ile Borsa İstanbul’da BULGS koduyla işlem gören B Grubu nama yazılı paylar bulunuyor.

Sermaye artırımı kapsamında A Grubu pay sahiplerine mevcut payları oranında A Grubu, B Grubu pay sahiplerine ise mevcut payları oranında B Grubu pay verilecek. Böylece pay grupları, payların türü ve pay sahipliği hakları korunacak.

A Grubu için 9 milyon 694 bin 29,85 TL, B Grubu için ise 1 milyar 722 milyon 305 bin 970,15 TL nominal değerli yeni pay oluşturulacak. Artırılan paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına kayden aktarılacak.

Sıradaki aşama SPK başvurusu

Yönetim kurulu, sermaye artırımı işlemleri için Genel Müdür Ersoy Çoban’ı yetkilendirdi. Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul ve ticaret sicili nezdinde gerekli işlemleri yürütecek.

BULGS bedelsiz sürecinde şu aşamada yalnızca yönetim kurulu kararı bulunuyor. SPK başvurusunun yapılması, kurulun işlemi onaylaması ve ardından hak kullanım tarihinin ilan edilmesi bekleniyor.