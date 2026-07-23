Çinli Geely tarife duvarını Ford fabrikasıyla aşacak

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Çinli otomotiv üreticisi Geely’nin, Ford’un İspanya’nın Valencia kenti yakınındaki Almussafes fabrikasında elektrikli otomobil üretmek üzere anlaşmaya vardığı bildirildi. İspanyol basınındaki bilgilere göre işbirliği, fabrikanın kullanılmayan bir bölümünü Geely modellerine açacak.

Anlaşmanın bugün İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile Ford Avrupa Başkanı Jim Baumbick’in tesise yapacağı ziyaret sırasında duyurulması bekleniyor. Ford ve Geely henüz üretim takvimi, yatırım tutarı veya mülkiyet yapısına ilişkin resmî açıklama yapmadı.

Tarife hesabı üretimi taşıyor

Geely’nin Avrupa’da üretime geçmesi, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillere uygulanan ek vergileri aşması açısından önem taşıyor. Avrupa Birliği, Geely Grubu tarafından Çin’de üretilen elektrikli araçlara yüzde 18,8 oranında telafi edici vergi uyguluyor.

Söz konusu oran, otomobil ithalatında geçerli standart yüzde 10 gümrük vergisine ekleniyor. İspanya’da üretilecek araçların Avrupa Birliği menşe kurallarını karşılaması halinde ithalat kaynaklı vergi yükü önemli ölçüde azalabilecek.

Yerel üretim yalnızca satış fiyatlarını değil lojistik maliyetlerini ve teslimat sürelerini de etkileyebilir. Geely böylece Avrupa pazarında Çin’den doğrudan ihracat yapan üreticilere kıyasla daha esnek bir fiyatlama alanı kazanabilir.

Ford boş hattı dolduracak

Almussafes fabrikası son yıllarda Mondeo, S-Max, Galaxy ve Transit modellerinin üretimini kaybetti. Tesis bugün büyük ölçüde Kuga üretimine bağlı çalışıyor ve toplam kapasitesinin önemli bir bölümü kullanılmıyor.

Fabrikanın üretimi 2019’daki 345 binin üzerindeki seviyeden 2025’te 100 bin aracın altına geriledi. Yaklaşık yüzde 71’i aşan kapasite kaybı, Ford’un sabit maliyetlerini ve tesisin uzun vadeli geleceğini baskı altına aldı.

Geely üretiminin başlaması, ortak altyapı kullanımının artmasını ve fabrikadaki birim maliyetlerin düşmesini sağlayabilir. Yaklaşık 4 bin 200 çalışanın bulunduğu tesiste yeni üretim programı, istihdam açısından da kritik bir güvence oluşturabilir.

EX2 modeli öne çıkıyor

İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Almussafes fabrikasında üretilecek ilk Geely modelinin elektrikli EX2 olması bekleniyor. Model ve üretim adedi şirketler tarafından henüz doğrulanmadı.

Geely’nin Avrupa ürün gamında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modeller bulunuyor. Şirket, 2026’nın ilk çeyreğinde İspanya, Almanya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’da marka yapılanmasını genişletmişti.

İspanya’daki üretim üssü, Geely’ye Avrupa pazarına yönelik modelleri bölgesel talebe göre uyarlama fırsatı da sunabilir. Parça tedariki, yazılım, batarya ve satış sonrası hizmetler anlaşmanın sonraki aşamalarında belirleyici olacak.

Kontrol değişimi başlamıyor

Anlaşmanın fabrikanın bir bölümünün satışını mı, yoksa uzun süreli ortak kullanımını mı kapsadığı henüz netleşmedi. Bazı İspanyol medya kuruluşları Geely’nin Body 3 adı verilen montaj bölümünü devralacağını yazarken, diğerleri mülkiyet devri içermeyen bir üretim ortaklığına işaret ediyor.

Resmî duyuruda açıklanacak hukuki yapı, tesis üzerindeki kontrolün kimde kalacağını gösterecek. Ford’un fabrikanın tamamındaki faaliyetlerini sürdürmesi ve Geely’nin kendi üretimini bağımsız bir hat üzerinden yürütmesi bekleniyor.

İki şirketin aynı tesiste bulunması, ilerleyen dönemde ortak platform veya teknoloji projelerinin önünü açabilir. Ancak mevcut bilgiler yalnızca üretim kapasitesinin paylaşılmasına yönelik anlaşmayı destekliyor.

İspanya Çin yatırımlarını çekiyor

İspanya, son dönemde Çinli otomotiv ve batarya şirketlerinin Avrupa yatırımlarında öne çıkan ülkelerden biri haline geldi. Chery, Barselona’daki eski Nissan tesisinde üretime yönelirken başka Çinli gruplar da farklı bölgelerde yatırım arayışlarını sürdürüyor.

Ülkenin liman altyapısı, otomotiv tedarik zinciri ve Avrupa Birliği içindeki konumu yeni yatırımlar için avantaj sağlıyor. Valencia bölgesi de köklü yan sanayisi ve ihracat bağlantıları nedeniyle otomotiv üretiminde güçlü bir merkez konumunda bulunuyor.

Geely-Ford işbirliği, Çinli üreticilerin Avrupa pazarına yalnızca ihracatla değil yerel üretimle girme stratejisini güçlendirebilir. Benzer anlaşmaların çoğalması, Avrupa otomotiv sanayisindeki üretim ve kontrol dengesini değiştirebilir.

Resmî açıklama bekleniyor

Bugünkü fabrika ziyareti sırasında üretilecek model, yatırım büyüklüğü ve hattın ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin ayrıntıların açıklanması bekleniyor. Anlaşmanın çalışan sayısına ve mevcut Ford üretimine etkisi de yakından izlenecek.

En kritik başlık, Geely’nin fabrikadaki konumunun kiracı, ortak üretici veya tesisin bir bölümünün sahibi olarak mı belirleneceği olacak. Üretimin Avrupa menşe kurallarını karşılayıp karşılamadığı da vergi avantajının kapsamını belirleyecek.

Ford açısından kapasite kullanım oranı ve maliyetlerde sağlanacak düşüş, anlaşmanın finansal sonucunu gösterecek. Geely tarafında ise Avrupa’daki satış fiyatları, üretim hacmi ve yeni model takvimi öne çıkacak.