18,8 milyar dolarlık teklif Avrupa’nın lojistik haritasını değiştirebilir

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ABD merkezli lojistik gayrimenkul şirketi Prologis (PLD), Segro’yu (SGRO) satın almak için hazırladığı teklifin değerini yaklaşık 14 milyar sterline, diğer ifadeyle 18,8 milyar dolara yükseltti.

Yeni teklif, Segro’nun her hissesi için 1.031,7 peni değer öngörüyor. Prologis, teklifin önceki yaklaşımların ardından sunduğu en iyi ve nihai koşulları içerdiğini açıkladı.

Nihai teklifin yapısı

Teklif kapsamında Segro yatırımcılarına sahip oldukları her hisse için 0,0920 yeni Prologis hissesi verilmesi planlanıyor. Şirket ayrıca toplam bedelin yüzde 25’ine karşılık gelen 3,5 milyar sterline kadar kısmi nakit seçeneği sundu.

Hisse değişim oranı, Prologis’in ilk teklifine göre yüzde 9,5 artırıldı. Nakit seçeneğinin tamamen kullanılması halinde mevcut Segro hissedarlarının Prologis’teki payının yaklaşık yüzde 8,9 olması bekleniyor.

Prologis’in 149,94 dolarlık kapanış fiyatı ve sterlin-dolar kurunun 1,3371 olduğu seviye üzerinden hesaplanan teklif, Segro’ya hisse başına 1.031,7 peni değer biçiyor.

Teklif fiyatı, Segro’nun 30 Haziran 2026 itibarıyla 905 peni olan düzeltilmiş net aktif değerinin yüzde 14 üzerinde bulunuyor. Şirketin satın alma ilgisinin açıklanmasından önceki 742 penilik kapanış fiyatına göre prim yüzde 39’a ulaşıyor.

Segro neden direniyor

Segro yönetimi, Prologis’in daha önce sunduğu üç teklifi şirketin uzun vadeli büyüme potansiyelini yeterince yansıtmadığı gerekçesiyle reddetti. Son reddedilen teklif, Segro’ya yaklaşık 13,5 milyar sterlin ve hisse başına 993 peni değer biçiyordu.

Üçüncü teklifte her Segro hissesi karşılığında 0,0890 Prologis hissesi ile 2,7 milyar sterline kadar nakit seçenek sunulmuştu. Prologis teklifi 16 Temmuz’da iletmiş, Segro yönetimi ise 17 Temmuz’da reddetmişti.

Haziran ayında kamuoyuna açıklanan ilk teklifin değeri 12,6 milyar sterlin seviyesindeydi. Hisse başına 925 peni öngören ilk yaklaşımda değişim oranı 0,084 Prologis hissesi olarak belirlenmişti.

Segro, İngiltere ile yedi Avrupa ülkesinde depo, sanayi tesisi ve veri merkezi geliştiriyor. Şirketin portföyü toplam 10,9 milyon metrekarelik alanı kapsıyor. Özellikle şehir içi depolar, büyük lojistik merkezleri ve enerji bağlantısı bulunan veri merkezi arsaları satın alma mücadelesinin merkezinde yer alıyor.

Depo talebi değerlemeyi destekliyor

Segro’nun 2026 yılının ilk yarısında güvence altına aldığı yıllıklandırılmış yeni kira geliri 31 milyon sterlinden 53 milyon sterline çıktı. Yeni ön kiralama anlaşmalarının büyüklüğü 24 milyon sterlin oldu.

Şirketin inşaatı süren veya ileri görüşme aşamasındaki projelerinden elde edilebilecek potansiyel kira geliri 90 milyon sterline ulaştı. Projelerin yüzde 75’i ön kiralama anlaşmalarıyla bağlantılı bulunuyor.

Segro, 2026 yılı geliştirme harcamalarının 500 milyon ile 550 milyon sterlin arasında gerçekleşmesini bekliyor. Yılın ilk yarısında tamamlanan veya sözleşmeye bağlanan varlık satışlarının toplamı ise 308 milyon sterline ulaştı.

Portföy doluluk oranı yüzde 94,5 seviyesinde bulunuyor. Şirket, veri merkezi faaliyetleri kapsamında enerji kapasitesini artırırken Londra’daki ilk tam donanımlı veri merkezi kiralaması için de görüşmeler yürütüyor.

Hissedar baskısı arttı

Prologis’in yükselttiği teklifin ardından Segro hisseleri Londra’da yaklaşık yüzde 4 artarak 901,2 peni seviyesine çıktı. Piyasa fiyatı hâlâ teklif değerinin altında kalırken aradaki fark, işlemin tamamlanmasına ilişkin belirsizliği yansıtıyor.

Segro hissedarlarından CCLA Investment Management, yönetimin Prologis ile görüşmelere devam etmesi gerektiğini açıkladı. Norveç Varlık Fonu da iki şirket arasında yapıcı müzakereler yürütülmesini istedi.

Norveç Varlık Fonu’nun Segro’daki payı yüzde 8,3, Prologis’teki payı ise yüzde 1,3 seviyesinde bulunuyor. Bazı yatırımcılar birleşmenin ölçek ve finansman avantajı yaratacağını savunurken bazı hissedarlar teklifin Segro’nun uzun vadeli değerini karşılamadığını düşünüyor.

Prologis, satın alma gerçekleşirse yeterli yatırımcı talebi oluşması halinde hisselerini Londra Borsası’nda ikincil kotasyona açmayı da değerlendiriyor.

Takvimde kritik saat

İngiltere’deki satın alma kuralları uyarınca Prologis’in 22 Temmuz 2026 saat 17.00’ye kadar bağlayıcı teklif açıklaması veya süreçten çekilme kararı vermesi gerekiyordu. Söz konusu saat Türkiye saatiyle 19.00’a karşılık geliyor.

Prologis, Segro yönetiminden kesin teklifin koşullarını görüşebilmek için Satın Alma Paneli’ne süre uzatımı başvurusu yapmasını istedi. Segro, hafta sonu Prologis yöneticileriyle görüşüldüğünü ve iyileştirilmiş teklifin değerlendirmeye alınabileceğini bildirdi.

Prologis, üçüncü bir şirketin daha yüksek teklif açıklaması veya düzenleyici kurumun olağanüstü koşullarda izin vermesi dışında fiyatı artırmayacağını belirtti. Piyasa bundan sonraki aşamada Segro yönetiminin yanıtını, süre uzatımı kararını ve bağlayıcı teklif takvimini izleyecek.