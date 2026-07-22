Şirket kendi hisselerinde 5 milyar Euroluk alım yapacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Airbus (AIR), üretim artışı ve tedarik zincirindeki normalleşme beklentisiyle orta vadeli finansal hedeflerini yükseltti. Şirket, 2029’da 12–13 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet kârına ulaşmayı ve üç yılda 5 milyar Euro tutarında kendi hissesini satın almayı planlıyor.

Yeni hedef, Airbus’ın 2025’te açıkladığı 7 milyar 128 milyon Euro’luk düzeltilmiş faaliyet kârına göre yüzde 68 ile yüzde 82 arasında artışa işaret ediyor. Açıklamanın ardından Airbus hisseleri Paris’te yüzde 7’ye varan yükseliş kaydetti.

Geri alım üç yıla yayılacak

Airbus Yönetim Kurulu, toplam 5 milyar Euro büyüklüğündeki hisse geri alım programını onayladı.

Program üç yıllık dönemde uygulanacak. İşlemlerin hızı ve zamanlaması piyasa koşullarına, şirketin nakit pozisyonuna ve hissedarlardan alınacak onayların devamına bağlı olacak.

Geri alınan hisseler çalışanlara yönelik pay programlarında kullanılabilecek veya iptal edilebilecek. Hisselerin iptal edilmesi halinde dolaşımdaki pay sayısı azalacak ve şirketin toplam kârından hisse başına düşen pay yükselebilecek.

Programın büyüklüğü, Airbus yönetiminin üretim artışının nakit yaratma kapasitesini güçlendireceğine duyduğu güveni gösteriyor.

Kâr hedefi 13 milyar Euro’ya yaklaştı

Airbus, faiz ve vergi öncesi düzeltilmiş kârını 2029’da 12–13 milyar Euro aralığına çıkarmayı hedefliyor.

Şirketin 2025 düzeltilmiş faaliyet kârı bir önceki yıla göre yüzde 33 artarak 7 milyar 128 milyon Euro olmuştu. Ticari uçak faaliyetleri aynı dönemde 5 milyar 470 milyon Euro katkı sağladı.

Yeni planın gerçekleşmesi halinde Airbus, dört yılda faaliyet kârını yaklaşık iki katına yaklaştıracak. Hedefin merkezinde daha fazla uçak teslimatı, yüksek üretim hacmi ve sabit giderlerin daha geniş bir üretim tabanına yayılması bulunuyor.

Airbus, hedef hesaplamasında Euro ile dolar kurunu 1,22 kabul etti. Uçak satışlarının önemli bölümü dolar üzerinden yapılırken maliyetlerin büyük kısmı Euro ile oluşuyor.

Ticari uçaklardan 10 milyar Euro bekleniyor

Ticari uçak bölümünün 2029’da yaklaşık 10 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet kârı üretmesi bekleniyor.

Airbus Helicopters için yaklaşık 1,2 milyar Euro, Airbus Defence and Space için ise 1,3 milyar Euro faaliyet kârı hedefleniyor.

Ticari uçak bölümünün toplam kârdaki ağırlığı korunacak. A320 ailesi üretimindeki artış, A350 talebi ve geniş gövdeli uçak teslimatlarının yükselmesi kâr büyümesinin temel unsurları olacak.

Savunma harcamalarındaki artışın Defence and Space bölümünü desteklemesi bekleniyor. Şirket, askeri uçak, uydu, güvenli haberleşme ve uzay sistemlerinde üretim kapasitesini artırıyor.

Teslimatlar ilk yarıda yüzde 15 arttı

Airbus, 2026’nın ilk yarısında 351 ticari uçak teslim etti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 306 uçak teslim etmişti.

Teslimat sayısı yıllık bazda yaklaşık yüzde 15 arttı. Yalnızca haziran ayında 49 müşteriye 89 uçak teslim edildi.

Şirketin yılın ilk çeyreğinde 114 uçakta kalan teslimat performansı, ikinci çeyrekte belirgin biçimde hızlandı. Yönetim, yılın ikinci yarısında üretim ve teslimat temposunu daha da artırmayı planlıyor.

Airbus’ın 2026 yılı için yaklaşık 870 ticari uçak teslimatı hedefi değişmedi. Bu hedefe ulaşılması için şirketin yılın ikinci yarısında 519 uçak daha teslim etmesi gerekiyor.

A320 üretiminde motor baskısı sürüyor

Airbus’ın üretim planındaki en önemli risk, motor ve bazı uçak parçalarının tedarikinde yaşanan gecikmeler olmaya devam ediyor.

Şirket, A320 ailesinde aylık üretimi 2027 sonuna kadar 70–75 uçak aralığına çıkarmayı ve daha sonra 75 seviyesinde sabitlemeyi hedefliyor.

Pratt & Whitney motorlarının yeterli sayıda teslim edilememesi, A320neo üretimindeki ana sınırlayıcı unsur olarak gösteriliyor. Airbus, 2027 yılı için daha fazla motor teslimatı talep ediyor.

Alternatif motor tedarikçisi CFM’in anlaşılan miktarları karşıladığı belirtiliyor. Yönetim, dar gövdeli uçaklardaki motor sorununun 2028’e kadar büyük ölçüde çözülmesini bekliyor.

A350 kapasitesi yeniden değerlendiriliyor

Uzun menzilli uçuş talebindeki artış, Airbus’ı A350 üretim hedefini yeniden değerlendirmeye yöneltti.

Şirket hâlihazırda A350 üretimini 2028’de ayda 12 uçağa çıkarmayı planlıyor. Yeni siparişlerin devam etmesi halinde kapasitenin bu seviyenin üzerine çıkarılması gündeme gelebilecek.

Airbus ayrıca A350’nin daha uzun bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Yeni model için henüz resmî geliştirme kararı veya takvim açıklanmadı.

A220 üretiminin 2028’de ayda 13 uçağa, A330 üretiminin ise 2029’da ayda 5 uçağa çıkarılması hedefleniyor. Üretim artışının tedarikçi performansına ve Spirit AeroSystems’tan devralınan tesislerin entegrasyonuna bağlı olacağı belirtiliyor.

Sipariş stoku üretime görünürlük sağlıyor

Airbus’ın ticari uçak sipariş stoku 2026’nın ilk çeyreği sonunda 9 bin 37 uçağa ulaştı.

Mevcut siparişler şirketin üretim hatlarını yıllarca dolduracak büyüklükte bulunuyor. Havayolu şirketlerinin yaşlanan filolarını yenilemesi ve yakıt tüketimi daha düşük uçaklara yönelmesi talebi destekliyor.

Dar gövdeli uçaklarda A321neo ve A321XLR, geniş gövdeli uçaklarda ise A350 ailesi siparişlerin önemli bölümünü oluşturuyor.

Yüksek sipariş stoku, Airbus’a fiyatlama ve üretim planlamasında avantaj sağlıyor. Buna karşılık teslimat gecikmeleri havayollarının kapasite planlarını ve şirketin nakit girişini olumsuz etkileyebiliyor.

2026 hedefleri değişmedi

Airbus, 2026 yılı için açıkladığı finansal hedefleri korudu.

Şirket yaklaşık 870 ticari uçak teslimatı, 7,5 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet kârı ve müşteri finansmanı öncesinde 4,5 milyar Euro serbest nakit akışı bekliyor.

2029 hedeflerine ulaşılması, 2027 ve 2028 yıllarında üretim artışının kesintisiz sürmesine bağlı olacak. Şirket, beş yıllık dönemde faaliyet kârının tamamına yakınını nakde dönüştürmeyi hedefliyor.

Airbus’ın 2025 sonundaki net nakit pozisyonu 12 milyar 171 milyon Euro seviyesindeydi. Güçlü bilanço, üretim yatırımları ile hissedarlara yapılacak ödemelerin aynı dönemde yürütülmesine alan sağlıyor.

Planın önünde üç temel risk var

Orta vadeli hedefler, küresel ekonomide, hava trafiğinde ve tedarik zincirinde yeni bir bozulma yaşanmayacağı varsayımına dayanıyor.

Ticaret kuralları ile gümrük tarifelerinin mevcut seviyelerde kalması da hesaplamanın temel şartları arasında bulunuyor. Airbus, şirket satın almalarının olası etkilerini hedeflere dahil etmedi.

Motor teslimatları, ham madde ve parça tedariki ile Euro-dolar kuru yatırımcıların izleyeceği temel değişkenler olacak.

Piyasa ayrıca 5 milyar Euro’luk geri alımın başlama tarihini, yıllık alım miktarını ve Airbus’ın 2026 teslimat hedefini yakalayıp yakalayamayacağını takip edecek.