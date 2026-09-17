Borsa günü yükselişle tamamladı

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Bankacılık endeksi yüzde 8,88, holding endeksi yüzde 0,64 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en fazla kaybettiren ise yüzde 9,28 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının üç yılı aşkın bir süre sonra faiz artırımına gitmesinin belirsizliği azaltması ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin enflasyon endişelerini hafifletmesiyle pozitif seyrediyor.

Yurt içinde de BIST 100 endeksi, güne düşüşle başlamasının ardından Finansal İstikrar Komitesinin sermaye piyasalarının genel işleyişinde temel veya yapısal bir risk bulunmadığını açıklamasıyla bankacılık hisseleri öncülüğünde yükselişe geçti.

Bununla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 7 portföy yönetim şirketinin (PYŞ) Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının işleme kapatılmasına ve bazı yatırım fonlarının tasfiye edilmesine karar verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, eylül ayında temel mal grubu fiyatlarında ılımlı seyrin süreceğinin tahmin edildiğini belirterek, "Gıda grubuna ilişkin ilk veriler, başta sebze olmak üzere taze meyve ve sebze fiyatlarındaki gerileme ile bu grupta yıllık enflasyonun önemli ölçüde düşeceğine işaret etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise başta Japonya'da enflasyon ve BoJ'un faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.700 ve 13.800 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.