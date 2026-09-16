Avrupa borsaları, Fed kararı öncesi teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseldi

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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,46 değer kazanarak 637,09 puana çıktı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 artarak 10.688,47, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,53 yükselerek 25.537,75, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62 kazançla 8.140,59 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,80 artışla 51.969,12 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.20 itibarıyla yüzde 0,08 azalışla 1,153 seviyesinde işlem gördü.

Gözler Fed kararında

Küresel piyasalarda gözler bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Tarım dışı istihdam ve enflasyon verilerinin ardından piyasa oyuncuları, Fed'in faiz oranını 25 baz puan artırarak yüzde 3,75 - 4,00 aralığına yükseltme olasılığını yüzde 95 olarak fiyatlıyor.

Analistler, Fed Başkanı Kevin Warsh döneminde para politikasına dair yol haritasının daha az şeffaf olduğunu ve bu durumun özellikle tahvil yatırımcılarında tedirginlik oluşturduğunu savundu.

Çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiyle sıkı para politikası beklentilerinin güçlendiğini belirten analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süredir faiz indirimi talep etmesi nedeniyle, kararın ardından düzenlenecek basın toplantısında Warsh'ın Beyaz Saray ile yaşayabileceği olası sözel gerilimlerin piyasa tarafından yakından izleneceğini bildirdi.

Petrol geriledi

Para politikasının yanı sıra enerji fiyatları ve tahvil faizleri de piyasalardaki hareketliliği sürdürdü.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright'ın Suudi Arabistan'daki kritik petrol boru hattının hızla yeniden açılacağına yönelik sinyalleriyle düşüşe geçen Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 3,3 düşüşle 105,21 dolara geriledi.

Avrupa'da gösterge gaz fiyatları ise megavat saat başına 80 avronun üzerinde seyrederek 2022 yılındaki yüksek seviyelerini korudu.

Geçtiğimiz gün yüzde 5,04 ile 2007 finansal krizinden bu yana en yüksek seviyesini gören 10 yıllık ABD tahvil faizleri yüzde 4,99'a gerilerken, 10 yıllık Alman devlet tahvili getirisi de yüzde 3,53 seviyesinde dengelendi.

Yapay zeka hisselerinde toparlanma

Piyasada hafta başında yapay zeka kaynaklı bağımsız siber saldırı endişeleriyle yaşanan sert düşüşlerin ardından, bugün teknoloji hisselerine güçlü alım geldi.

Bank of America uzmanlarının, sektör döngüsünün genişlediğine işaret ederek 2030 yılı yarı iletken pazarı hacim öngörüsünü 3,2 trilyon dolara yükseltmesi, teknoloji ve veri merkezi altyapısı sağlayan şirketleri destekledi.

DAX endeksinde işlem gören Infineon, Hochtief ve Siemens Energy hisselerinin yüzde 3,1'e varan değer kazançları kaydetti.

Avrupa otomotiv sektöründe Çin ve korumacılık baskısı

Teknoloji sektöründeki iyimserliğe karşın, otomotiv hisseleri kritik Hamburg merkezli Berenberg Bank’ın raporunun ardından ağır satış baskısı altında kaldı.

Bankanın raporunda, Çin pazarındaki durgunluk, jeopolitik riskler, artan rekabet ve aşırı kapasite sorunlarının karlılık beklentilerini baltaladığı ifade edilerek, sektörün, maliyet azaltmanın ve sıkı düzenleyici gerekliliklerin öne çıktığı zorlu bir döneme girdiğine dikkat çekildi.